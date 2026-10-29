https://1prime.ru/20261029/putin-874784998.html
Путин объяснил, чем хороши электронные торговые площадки
Путин объяснил, чем хороши электронные торговые площадки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин объяснил, чем хороши электронные торговые площадки
Электронные торговые площадки позволяют небольшим производителям, в том числе из Африки, продавать товары на российском рынке, в этом преимущество платформенной | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:16+0300
2026-10-29T21:16+0300
2026-10-29T21:21+0300
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бизнес
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Электронные торговые площадки позволяют небольшим производителям, в том числе из Африки, продавать товары на российском рынке, в этом преимущество платформенной экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Наши торговые площадки электронные, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. И так далее, и так далее", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка. Он отметил, что России есть что предложить африканским странам. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Путин объяснил, чем хороши электронные торговые площадки
Путин: электронные торговые площадки позволяют продавать товары на российском рынке
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Электронные торговые площадки позволяют небольшим производителям, в том числе из Африки, продавать товары на российском рынке, в этом преимущество платформенной экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши торговые площадки электронные, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. И так далее, и так далее", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.
Он отметил, что России есть что предложить африканским странам.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.