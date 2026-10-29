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России и Намибии будут работать над расширением торговых связей - 29.10.2026, ПРАЙМ
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России и Намибии будут работать над расширением торговых связей
России и Намибии будут работать над расширением торговых связей - 29.10.2026, ПРАЙМ
России и Намибии будут работать над расширением торговых связей
Россия и Намибия в позитивном ключе развивают двусторонние связи, но странам еще есть над чем поработать, чтобы обеспечить рост показателей взаимной торговли,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:05+0300
2026-10-29T22:05+0300
россия
бизнес
намибия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Намибия в позитивном ключе развивают двусторонние связи, но странам еще есть над чем поработать, чтобы обеспечить рост показателей взаимной торговли, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг после завершения саммита Россия-Африка провел двустороннюю встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. "Наши отношения в целом развиваются весьма в позитивном ключе, торгово-экономическое сотрудничество растет, но, к сожалению, в абсолютных величинах пока достаточно скромно. Как мы говорим, здесь есть над чем поработать. Здесь, безусловно, одна из ключевых задач - это диверсификация наших отношений", - сказал Путин. Президент РФ отметил хорошие перспективы в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовстве и в сельском хозяйстве, а также в информационно-технологическом секторе. Глава государства напомнил, что перспективные сферы сотрудничества обсуждались накануне на площадке экономического и гуманитарного форума. "У России есть реальные заделы, мы готовы ими делиться и использовать их для интенсификации связей", - подчеркнул он. Путин отметил, что видел личный интерес лидера Намибии к ряду предлагаемых Россией направлений сотрудничества. "Думаю, было бы правильно, если бы мы озадачили межправкомиссию, которая могла бы подхватить некоторые направления нашего взаимодействия. Я очень надеюсь на то, что это принесет реальные практические результаты", - сказал президент. Глава государства также обратил внимание на важность работы над системой расчетов, чтобы создать благоприятные условия для взаимных транзакций. Президент назвал работу в этой сфере "обязательным условием для расширения торгово-экономических связей". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, бизнес, намибия, москва, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, НАМИБИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
22:05 29.10.2026
 
России и Намибии будут работать над расширением торговых связей

Путин: России и Намибии есть над чем поработать в расширении торговых связей

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Намибия в позитивном ключе развивают двусторонние связи, но странам еще есть над чем поработать, чтобы обеспечить рост показателей взаимной торговли, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг после завершения саммита Россия-Африка провел двустороннюю встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой.
"Наши отношения в целом развиваются весьма в позитивном ключе, торгово-экономическое сотрудничество растет, но, к сожалению, в абсолютных величинах пока достаточно скромно. Как мы говорим, здесь есть над чем поработать. Здесь, безусловно, одна из ключевых задач - это диверсификация наших отношений", - сказал Путин.
Президент РФ отметил хорошие перспективы в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовстве и в сельском хозяйстве, а также в информационно-технологическом секторе. Глава государства напомнил, что перспективные сферы сотрудничества обсуждались накануне на площадке экономического и гуманитарного форума.
"У России есть реальные заделы, мы готовы ими делиться и использовать их для интенсификации связей", - подчеркнул он.
Путин отметил, что видел личный интерес лидера Намибии к ряду предлагаемых Россией направлений сотрудничества.
"Думаю, было бы правильно, если бы мы озадачили межправкомиссию, которая могла бы подхватить некоторые направления нашего взаимодействия. Я очень надеюсь на то, что это принесет реальные практические результаты", - сказал президент.
Глава государства также обратил внимание на важность работы над системой расчетов, чтобы создать благоприятные условия для взаимных транзакций. Президент назвал работу в этой сфере "обязательным условием для расширения торгово-экономических связей".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБизнесНАМИБИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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