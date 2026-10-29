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В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей

В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж, когда торговые сети | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:42+0300

2026-10-29T10:42+0300

2026-10-29T10:42+0300

россия

сергей миронов

минпромторг

продукты

семья

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период. "Целевые продуктовые распродажи могли бы стать хорошим дополнением к действующим мерам поддержки семей. Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период", - сказал Миронов РИА Новости. Также он предложил обсудить эту инициативу с Минпромторгом, ФАС и представителями торговых сетей, чтобы, по его словам, найти сбалансированное решение. Миронов считает, что такие акции должны быть добровольными для бизнеса, но с поддержкой государства, если сети участвуют в них прозрачно и не завышают цены перед скидками. "Важно, чтобы это была не имитация скидок, а реальное снижение цен на социально значимые товары: хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи, а также на товары для детей и школьные принадлежности. Подобный механизм мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми и пенсионеров, не заменяя уже действующие льготы и выплаты", - добавил политик. Миронов подчеркнул, что отдельно стоит подумать о том, чтобы такие распродажи проводились не только в крупных сетях, но и в магазинах шаговой доступности, особенно в небольших городах и сельской местности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сергей миронов, минпромторг, продукты, семья, госдума