Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/rasprodazhi-874742400.html
В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей
В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж, когда торговые сети | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:42+0300
2026-10-29T10:42+0300
россия
сергей миронов
минпромторг
продукты
семья
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874742400.jpg?1793259770
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период. "Целевые продуктовые распродажи могли бы стать хорошим дополнением к действующим мерам поддержки семей. Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период", - сказал Миронов РИА Новости. Также он предложил обсудить эту инициативу с Минпромторгом, ФАС и представителями торговых сетей, чтобы, по его словам, найти сбалансированное решение. Миронов считает, что такие акции должны быть добровольными для бизнеса, но с поддержкой государства, если сети участвуют в них прозрачно и не завышают цены перед скидками. "Важно, чтобы это была не имитация скидок, а реальное снижение цен на социально значимые товары: хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи, а также на товары для детей и школьные принадлежности. Подобный механизм мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми и пенсионеров, не заменяя уже действующие льготы и выплаты", - добавил политик. Миронов подчеркнул, что отдельно стоит подумать о том, чтобы такие распродажи проводились не только в крупных сетях, но и в магазинах шаговой доступности, особенно в небольших городах и сельской местности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей миронов, минпромторг, продукты, семья, госдума
РОССИЯ, Сергей Миронов, Минпромторг, продукты, семья, Госдума
10:42 29.10.2026
 
В Госдуме предложили проводить продуктовые распродажи для семей

Депутат Миронов предложил проводить продуктовые распродажи для семей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период.
"Целевые продуктовые распродажи могли бы стать хорошим дополнением к действующим мерам поддержки семей. Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период", - сказал Миронов РИА Новости.
Также он предложил обсудить эту инициативу с Минпромторгом, ФАС и представителями торговых сетей, чтобы, по его словам, найти сбалансированное решение.
Миронов считает, что такие акции должны быть добровольными для бизнеса, но с поддержкой государства, если сети участвуют в них прозрачно и не завышают цены перед скидками.
"Важно, чтобы это была не имитация скидок, а реальное снижение цен на социально значимые товары: хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи, а также на товары для детей и школьные принадлежности. Подобный механизм мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми и пенсионеров, не заменяя уже действующие льготы и выплаты", - добавил политик.
Миронов подчеркнул, что отдельно стоит подумать о том, чтобы такие распродажи проводились не только в крупных сетях, но и в магазинах шаговой доступности, особенно в небольших городах и сельской местности.
 
РОССИЯСергей МироновМинпромторгпродуктысемьяГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала