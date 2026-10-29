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Репатриацию российских моряков с танкера Unity перенесли - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Репатриацию российских моряков с танкера Unity перенесли
Репатриацию российских моряков с танкера Unity перенесли - 29.10.2026, ПРАЙМ
Репатриацию российских моряков с танкера Unity перенесли
Репатриацию российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера Unity, которую суд рекомендовал провести до 28 октября, перенесли на неопределенный срок, | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T04:59+0300
2026-10-29T04:59+0300
бизнес
россия
индия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - ПРАЙМ. Репатриацию российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера Unity, которую суд рекомендовал провести до 28 октября, перенесли на неопределенный срок, сообщила РИА Новости родственница одного из членов экипажа. В начале октября суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Адвокаты, представлявшие в суде интересы российских моряков, заверили экипаж, что они смогут покинуть судно до 28 октября. "Нам обещали начать репатриацию на этой неделе, а потом перенесли сроки на непонятное время. Морякам сказали, что на днях будет открыт тендер на найм нового экипажа на судно", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на минувшей неделе танкер, который находится в неисправном состоянии, взяли на буксир. "Планировалось, что его отбуксируют ближе к берегу, но, как показывают спутники, его просто оттащили в сторону, несмотря на бушующий шторм", - сказала она. Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, индия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ
04:59 29.10.2026
 
Репатриацию российских моряков с танкера Unity перенесли

Репатриацию российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера Unity перенесли

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - ПРАЙМ. Репатриацию российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера Unity, которую суд рекомендовал провести до 28 октября, перенесли на неопределенный срок, сообщила РИА Новости родственница одного из членов экипажа.
В начале октября суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Адвокаты, представлявшие в суде интересы российских моряков, заверили экипаж, что они смогут покинуть судно до 28 октября.
"Нам обещали начать репатриацию на этой неделе, а потом перенесли сроки на непонятное время. Морякам сказали, что на днях будет открыт тендер на найм нового экипажа на судно", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на минувшей неделе танкер, который находится в неисправном состоянии, взяли на буксир.
"Планировалось, что его отбуксируют ближе к берегу, но, как показывают спутники, его просто оттащили в сторону, несмотря на бушующий шторм", - сказала она.
Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип.
 
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