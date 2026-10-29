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РЭЦ назвал Танзанию одним из приоритетов африканского направления

РЭЦ назвал Танзанию одним из приоритетов африканского направления - 29.10.2026, ПРАЙМ

РЭЦ назвал Танзанию одним из приоритетов африканского направления

Россия и Танзания демонстрируют хорошую динамику кооперации: взаимная торговля растет, и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) активно участвует в этом... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:22+0300

2026-10-29T12:22+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Танзания демонстрируют хорошую динамику кооперации: взаимная торговля растет, и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) активно участвует в этом процессе, заявил директор офиса проектного финансирования РЭЦ Алексей Кретов. Он принял участие в расширенном заседании Российско-Танзанийского делового совета, прошедшем на площадке ТПП РФ. Мероприятие было посвящено в том числе вопросу развития торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества двух стран. По словам Кретова, РЭЦ рассматривает африканское направление как одно из ключевых и Танзания занимает здесь особое место. "С точки зрения размера экономики и потенциала развития Танзания может выступать страной-ядром для государств Южной и Восточной Африки. Наши страны демонстрируют хорошую динамику кооперации: российско-танзанийская торговля растет, и группа РЭЦ участвует в этом процессе. Так, в 2026 году мы поддержали экспортные поставки почти 70 российских компаний в Танзанию на сумму свыше 20 миллионов долларов США", – отметил он. При этом он подчеркнул важность не только стимулирования текущих поставок, но и обеспечения инвестиционного сотрудничества, в частности, в сфере инфраструктуры и природных ресурсов. Опорой для таких проектов, по его словам, служат страховые продукты Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") - страхование кредита покупателю, упрощающее финансирование иностранных покупателей российских товаров и услуг, и страхование инвестиций, снижающее риски российских инвесторов за рубежом. РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав группы РЭЦ входят "Эксар", Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.

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