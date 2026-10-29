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Карелова: кооперация женщин-предпринимателей РФ и Африки - мощный ресурс
Карелова: кооперация женщин-предпринимателей РФ и Африки - мощный ресурс - 29.10.2026, ПРАЙМ
Карелова: кооперация женщин-предпринимателей РФ и Африки - мощный ресурс
Кооперация женщин-предпринимателей России и стран Африки выступает мощным ресурсом для развития экономических отношений между государствами, сказала... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:40+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Кооперация женщин-предпринимателей России и стран Африки выступает мощным ресурсом для развития экономических отношений между государствами, сказала председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) при Совете Федерации Галина Карелова.
"Высокая деловая активность женщин в наших странах — это серьезный ресурс для развития сотрудничества. На африканском континенте женщинам принадлежит почти треть частных предприятий. В России они возглавляют около 40% предприятий малого и среднего бизнеса", — сказала Карелова в ходе сессии Совета ЕЖФ "Миссия женщин России и Африки в укреплении доверия и глобального сотрудничества". Сессия прошла в рамках форума, организованного на полях III саммита "Россия-Африка".
Сенатор отметила, что партнерство между сторонами стремительно развивается по всем ключевым направлениям, а женщины выступают инициаторами многих совместных проектов. По ее мнению, именно кооперация предпринимательниц способна открыть новые возможности для укрепления связей, фундамент которых был заложен на Евразийском женском форуме.
"Уже прозвучала идея, что очень важны образовательные программы. У нас (есть) программа, которая пользуется самым большим спросом, - это программа "Женщина-лидер". Уже женщины из 82 регионов РФ приняли участие, и из 43 стран мира. Сейчас в ноябре будет запущена программа "Женщина-лидер БРИКС". Первый этап будет проходить в Индии, второй этап в России", - сказала Карелова.
По ее мнению, надо сделать программу "Женщина-лидер" и с женщинами из стран Африки. "Это очень важно. И речь не идет о том, что мы хотели бы, чтобы опыт российских женщин только звучал. Нет, чтобы мы обменивались опытом. Общаясь с женщинами африканских стран, мы видим, насколько есть инновационные идеи, проекты", - сказала она.
В рамках сессии участники обсудили перспективы взаимодействия в научно-технологической и гуманитарной сферах, инициативы по развитию совместных образовательных программ в атомной отрасли и улучшению качества водных ресурсов.
В ходе мероприятия Карелова также пригласила участниц мероприятия на пятый Евразийский женский форум, который запланирован на осень 2027 года.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, АФРИКА, ИНДИЯ, МОСКВА, Совет Федерации
Карелова: кооперация женщин-предпринимателей РФ и Африки - мощный ресурс
Сенатор Карелова: кооперация женщин-предпринимателей России и Африки - мощный ресурс
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Кооперация женщин-предпринимателей России и стран Африки выступает мощным ресурсом для развития экономических отношений между государствами, сказала председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) при Совете Федерации Галина Карелова.
"Высокая деловая активность женщин в наших странах — это серьезный ресурс для развития сотрудничества. На африканском континенте женщинам принадлежит почти треть частных предприятий. В России они возглавляют около 40% предприятий малого и среднего бизнеса", — сказала Карелова в ходе сессии Совета ЕЖФ "Миссия женщин России и Африки в укреплении доверия и глобального сотрудничества". Сессия прошла в рамках форума, организованного на полях III саммита "Россия-Африка".
Сенатор отметила, что партнерство между сторонами стремительно развивается по всем ключевым направлениям, а женщины выступают инициаторами многих совместных проектов. По ее мнению, именно кооперация предпринимательниц способна открыть новые возможности для укрепления связей, фундамент которых был заложен на Евразийском женском форуме.
"Уже прозвучала идея, что очень важны образовательные программы. У нас (есть) программа, которая пользуется самым большим спросом, - это программа "Женщина-лидер". Уже женщины из 82 регионов РФ приняли участие, и из 43 стран мира. Сейчас в ноябре будет запущена программа "Женщина-лидер БРИКС". Первый этап будет проходить в Индии, второй этап в России", - сказала Карелова.
По ее мнению, надо сделать программу "Женщина-лидер" и с женщинами из стран Африки. "Это очень важно. И речь не идет о том, что мы хотели бы, чтобы опыт российских женщин только звучал. Нет, чтобы мы обменивались опытом. Общаясь с женщинами африканских стран, мы видим, насколько есть инновационные идеи, проекты", - сказала она.
В рамках сессии участники обсудили перспективы взаимодействия в научно-технологической и гуманитарной сферах, инициативы по развитию совместных образовательных программ в атомной отрасли и улучшению качества водных ресурсов.
В ходе мероприятия Карелова также пригласила участниц мероприятия на пятый Евразийский женский форум, который запланирован на осень 2027 года.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.