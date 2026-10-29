https://1prime.ru/20261029/rnpk-874770301.html
РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ
РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ
РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) на данный момент финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, заявил директор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:48+0300
2026-10-29T16:48+0300
2026-10-29T16:48+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) на данный момент финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, заявил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
"Я скажу так: РНПК финансово устойчива сейчас на 100%. И второй момент - РНПК будет исполнять свои обязательства", - сказал Смирнов газете "Ведомости".
Он добавил, что Банк России отслеживает финансовую устойчивость РНПК в постоянном формате на фоне участившихся атак беспилотников на российскую инфраструктуру. В отличие от страховщиков, которые предоставляют отчетность ежемесячно, компания отчитывается перед ЦБ почти ежедневно, подчеркнул Смирнов. Это позволяет регулятору оперативно оценивать ее финансовое состояние и отслеживать возможную потребность в дополнительной капитализации.
РНПК на 100% принадлежит Банку России. Компания была создана регулятором для повышения финансовой устойчивости российских страховщиков, которые могут по льготным тарифам передать ей часть своих рисков.
В сентябре ЦБ принял решение докапитализировать ее на 165 миллиардов рублей.
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финансы, банки, россия, рнпк, банк россии, ведомости
Финансы, Банки, РОССИЯ, РНПК, Банк России, Ведомости
РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ
Глава департамента ЦБ Смирнов: РНПК на данный момент финансово устойчива
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) на данный момент финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, заявил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
"Я скажу так: РНПК финансово устойчива сейчас на 100%. И второй момент - РНПК будет исполнять свои обязательства", - сказал Смирнов газете "Ведомости".
Он добавил, что Банк России отслеживает финансовую устойчивость РНПК в постоянном формате на фоне участившихся атак беспилотников на российскую инфраструктуру. В отличие от страховщиков, которые предоставляют отчетность ежемесячно, компания отчитывается перед ЦБ почти ежедневно, подчеркнул Смирнов. Это позволяет регулятору оперативно оценивать ее финансовое состояние и отслеживать возможную потребность в дополнительной капитализации.
РНПК на 100% принадлежит Банку России. Компания была создана регулятором для повышения финансовой устойчивости российских страховщиков, которые могут по льготным тарифам передать ей часть своих рисков.
В сентябре ЦБ принял решение докапитализировать ее на 165 миллиардов рублей.