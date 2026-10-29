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РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ

РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ

РНПК на данный момент финансово устойчива, заявил ЦБ

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) на данный момент финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, заявил директор... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) на данный момент финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, заявил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Я скажу так: РНПК финансово устойчива сейчас на 100%. И второй момент - РНПК будет исполнять свои обязательства", - сказал Смирнов газете "Ведомости". Он добавил, что Банк России отслеживает финансовую устойчивость РНПК в постоянном формате на фоне участившихся атак беспилотников на российскую инфраструктуру. В отличие от страховщиков, которые предоставляют отчетность ежемесячно, компания отчитывается перед ЦБ почти ежедневно, подчеркнул Смирнов. Это позволяет регулятору оперативно оценивать ее финансовое состояние и отслеживать возможную потребность в дополнительной капитализации. РНПК на 100% принадлежит Банку России. Компания была создана регулятором для повышения финансовой устойчивости российских страховщиков, которые могут по льготным тарифам передать ей часть своих рисков. В сентябре ЦБ принял решение докапитализировать ее на 165 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рнпк, банк россии, ведомости