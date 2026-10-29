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"Росатом" обсуждает с США сотрудничество по малым АЭС для дата-центров ИИ

"Росатом" обсуждает с США сотрудничество по малым АЭС для дата-центров ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" обсуждает с США сотрудничество по малым АЭС для дата-центров ИИ

"Росатом" обсуждает с США возможность сотрудничества по малым АЭС для энергоснабжения дата-центров для искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:04+0300

2026-10-29T10:04+0300

2026-10-29T10:04+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с США возможность сотрудничества по малым АЭС для энергоснабжения дата-центров для искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Глава "Росатома" ответил на вопрос агентства, идет ли обсуждение с американской стороной возможности сотрудничества в сфере малых АЭС для энергообеспечения дата-центров для ИИ. Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности, и "Росатом" обсуждает с США ряд возможных тем для сотрудничества в области мирного атома, ответил Лихачев. Нет гарантий, что эти темы будут реализованы, но обсуждение идет, добавил он. "И вот то, о чем вы говорите, как раз в этом списке", - сказал глава "Росатома". Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров для ИИ, заявил журналистам на минувшей неделе спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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россия, технологии, сша, алексей лихачев, кирилл дмитриев, росатом, рфпи