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"Росатом" и Руанда подписали меморандум о развитии ядерной инфраструктуры - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" и Руанда подписали меморандум о развитии ядерной инфраструктуры
"Росатом" и Руанда подписали меморандум о развитии ядерной инфраструктуры - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" и Руанда подписали меморандум о развитии ядерной инфраструктуры
"Росатом" и Совет по атомной энергии Республики Руанда на полях саммита Россия - Африка в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в оценке и развитии... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:34+0300
2026-10-29T18:34+0300
технологии
руанда
москва
африка
алексей лихачев
росатом
магатэ
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и Совет по атомной энергии Республики Руанда на полях саммита Россия - Африка в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в оценке и развитии ядерной инфраструктуры Руанды, сообщила российская госкорпорация. Меморандум предусматривает конкретные шаги по определению текущих потребностей Руанды в развитии ядерной инфраструктуры, работа будет вестись в соответствии с подходами и рекомендациями МАГАТЭ, а также с учетом лучших практик "Росатома", отмечается в сообщении. "Наше сотрудничество с Руандой носит комплексный характер: мы совместно работаем над проектами атомной станции малой мощности и Центра ядерной науки и технологий, готовим национальные кадры", - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Сегодня по квотам "Росатома" в российских вузах обучаются 102 студента из Руанды, и для продвижения этих проектов важно развивать не только технологические и кадровые компетенции, но и национальную ядерную инфраструктуру, добавил Лихачев. "Подписанный меморандум позволит нам вместе с руандийскими партнерами оценить существующие потребности и определить дальнейшие шаги в этой сфере. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Руанде создать прочную основу для использования мирного атома в интересах энергетики, науки и экономики страны", — сказал Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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технологии, руанда, москва, африка, алексей лихачев, росатом, магатэ
Технологии, РУАНДА, МОСКВА, АФРИКА, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
18:34 29.10.2026
 
"Росатом" и Руанда подписали меморандум о развитии ядерной инфраструктуры

"Росатом" и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и Совет по атомной энергии Республики Руанда на полях саммита Россия - Африка в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в оценке и развитии ядерной инфраструктуры Руанды, сообщила российская госкорпорация.
Меморандум предусматривает конкретные шаги по определению текущих потребностей Руанды в развитии ядерной инфраструктуры, работа будет вестись в соответствии с подходами и рекомендациями МАГАТЭ, а также с учетом лучших практик "Росатома", отмечается в сообщении.
"Наше сотрудничество с Руандой носит комплексный характер: мы совместно работаем над проектами атомной станции малой мощности и Центра ядерной науки и технологий, готовим национальные кадры", - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Сегодня по квотам "Росатома" в российских вузах обучаются 102 студента из Руанды, и для продвижения этих проектов важно развивать не только технологические и кадровые компетенции, но и национальную ядерную инфраструктуру, добавил Лихачев.
"Подписанный меморандум позволит нам вместе с руандийскими партнерами оценить существующие потребности и определить дальнейшие шаги в этой сфере. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Руанде создать прочную основу для использования мирного атома в интересах энергетики, науки и экономики страны", — сказал Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ТехнологииРУАНДАМОСКВААФРИКААлексей ЛихачевРосатомМАГАТЭ
 
 
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