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"Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых в мире
"Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых в мире - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых в мире
"Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых сейчас в мире третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:13+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых сейчас в мире третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Мы уже говорили о строительстве атомных электростанций. Из 32 атомных блоков, которые строятся третьими странами за рубежом, 28 строятся российской компанией "Росатом". Положение-то приличное", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия вкладывает только в одну электростанцию в Египте почти 25 миллиардов долларов, но есть и другие примеры.
"В Турции примерно столько же стоит. Это, правда, не Африка, но и в Африке мы готовы работать дальше", - заключил Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, бурунди, египет, владимир путин, росатом, африканский союз
РОССИЯ, АФРИКА, Бурунди, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, Росатом, Африканский союз
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Росатом" строит 28 энергоблоков из 32 создаваемых сейчас в мире третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Мы уже говорили о строительстве атомных электростанций. Из 32 атомных блоков, которые строятся третьими странами за рубежом, 28 строятся российской компанией "Росатом". Положение-то приличное", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия вкладывает только в одну электростанцию в Египте почти 25 миллиардов долларов, но есть и другие примеры.
"В Турции примерно столько же стоит. Это, правда, не Африка, но и в Африке мы готовы работать дальше", - заключил Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.