https://1prime.ru/20261029/rosaviatsija-874742096.html

Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300

Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300 - 29.10.2026, ПРАЙМ

Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300

Росавиация выдала сертификат одобрения на серийное производство кресел для регионального самолета Ил-114-300, сообщило ведомство. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:34+0300

2026-10-29T10:34+0300

2026-10-29T10:36+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат одобрения на серийное производство кресел для регионального самолета Ил-114-300, сообщило ведомство. "Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300. Сертификат одобрения производственной организации вручил начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов заместителю генерального директора по качеству и сертификации ООО "Авиационные интерьеры" Эдуарду Конюшкину", - говорится в сообщении. Росавиация до этого выдала предприятию сертификат разработчика и свидетельство о годности комплектующего изделия, подтверждающее безопасность модели. Сейчас же сертифицирован полный цикл: от разработки до производства. "Выданный сертификат подтверждает компетенции организации, производство и система качества предприятия полностью соответствуют требованиям ФАП-21. Для этого специалисты Росавиации и подведомственного Авиарегистра России комплексно оценили производственно-технологические процессы компании", – отметил Дмитрий Копысов, его слова приводит Росавиация. Российский пассажирский региональный самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу, начало поставок намечено на декабрь 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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