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Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300 - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300
Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300 - 29.10.2026, ПРАЙМ
Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300
Росавиация выдала сертификат одобрения на серийное производство кресел для регионального самолета Ил-114-300, сообщило ведомство. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:34+0300
2026-10-29T10:36+0300
бизнес
россия
промышленность
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат одобрения на серийное производство кресел для регионального самолета Ил-114-300, сообщило ведомство. "Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300. Сертификат одобрения производственной организации вручил начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов заместителю генерального директора по качеству и сертификации ООО "Авиационные интерьеры" Эдуарду Конюшкину", - говорится в сообщении. Росавиация до этого выдала предприятию сертификат разработчика и свидетельство о годности комплектующего изделия, подтверждающее безопасность модели. Сейчас же сертифицирован полный цикл: от разработки до производства. "Выданный сертификат подтверждает компетенции организации, производство и система качества предприятия полностью соответствуют требованиям ФАП-21. Для этого специалисты Росавиации и подведомственного Авиарегистра России комплексно оценили производственно-технологические процессы компании", – отметил Дмитрий Копысов, его слова приводит Росавиация. Российский пассажирский региональный самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу, начало поставок намечено на декабрь 2026 года.
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бизнес, россия, промышленность, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Росавиация
10:34 29.10.2026 (обновлено: 10:36 29.10.2026)
 
Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300

Росавиация выдала сертификат на серийное производства кресел для самолетов Ил-114-300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат одобрения на серийное производство кресел для регионального самолета Ил-114-300, сообщило ведомство.
"Росавиация одобрила серийное производство кресел для Ил-114-300. Сертификат одобрения производственной организации вручил начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов заместителю генерального директора по качеству и сертификации ООО "Авиационные интерьеры" Эдуарду Конюшкину", - говорится в сообщении.
Росавиация до этого выдала предприятию сертификат разработчика и свидетельство о годности комплектующего изделия, подтверждающее безопасность модели. Сейчас же сертифицирован полный цикл: от разработки до производства.
"Выданный сертификат подтверждает компетенции организации, производство и система качества предприятия полностью соответствуют требованиям ФАП-21. Для этого специалисты Росавиации и подведомственного Авиарегистра России комплексно оценили производственно-технологические процессы компании", – отметил Дмитрий Копысов, его слова приводит Росавиация.
Российский пассажирский региональный самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу, начало поставок намечено на декабрь 2026 года.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРосавиация
 
 
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