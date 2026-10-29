https://1prime.ru/20261029/rossija-874741051.html

В России создадут Совет главных конструкторов

В России создадут Совет главных конструкторов - 29.10.2026, ПРАЙМ

В России создадут Совет главных конструкторов

Совет главных конструкторов будет создан в России для совершенствования механизмов технологической политики и обеспечения гарантированного спроса на российскую... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:16+0300

2026-10-29T10:16+0300

2026-10-29T10:16+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет главных конструкторов будет создан в России для совершенствования механизмов технологической политики и обеспечения гарантированного спроса на российскую продукцию совместно с квалифицированными заказчиками, сообщили в пресс-службе правительства. Председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Технологическая политика в Российской Федерации: промежуточные итоги и планы развития" утвердил соответствующий перечень поручений. "В России будет создан Совет главных конструкторов для совершенствования механизмов технологической политики, взаимодействия по вопросам разработки и реализации карт технологической кооперации и обеспечения гарантированного спроса на российскую продукцию совместно с квалифицированными заказчиками", - сказано в сообщении. Предложения по формированию такого совета подготовят и представят в правительство Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минвостокразвития, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" до 31 мая 2027 года. Также по итогам стратсессии дано поручение завершить формирование научных и кадровых центров в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и проработать вопрос расширения функций научных центров для обеспечения их участия в разработке и реализации среднесрочных и долгосрочных планов развития технологий. Эту работу необходимо выполнить Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго и госкорпорации "Роскосмос" совместно с Минобрнауки, Минвостокразвития и другими заинтересованными органами власти и организациями. О результатах нужно доложить в правительство до 1 марта 2027 года. Одно из поручений касается карт технологической кооперации, которые являются обязательным приложением к паспортам национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Они представляют собой организационную схему внедрения технологий, отражают всех участников проекта, наименование продукции, объемы финансирования и другие ключевые параметры. Обеспечить актуализацию таких карт, в том числе включив в них механизмы по обеспечению гарантированного спроса на продукцию, предстоит Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго, "Роскосмосу" совместно с Минвостокразвития и другими заинтересованными органами власти и организациями до 1 марта 2027 года. Также в кабмин будут представлены предложения по закреплению сквозных и критических технологий за федеральными органами исполнительной власти и госкорпорациями в соответствии с их профильными компетенциями, что позволит распределить зоны ответственности между ведомствами для повышения эффективности работы по развитию этих направлений. Соответствующее поручение дано Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкультуры, "Роскосмосу" и "Росатому". Срок – до 31 марта 2027 года. Выступая на стратегической сессии, Мишустин отметил, что в условиях беспрецедентных санкций необходимо прежде всего опираться на собственные разработки во всех критически значимых областях. "Такой подход обеспечивает прочную базу для долгосрочного развития России, повышения глобальной конкурентоспособности страны и, главное, поступательного роста уровня жизни людей", – подчеркнул глава правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин, минпромторг, минздрав, минсельхоз