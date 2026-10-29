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Россия и Африка могут создать единую судоходную компанию, заявил Левитин
Россия и Африка могут создать единую судоходную компанию, заявил Левитин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка могут создать единую судоходную компанию, заявил Левитин
Россия и африканские страны в будущем могут создать единую судоходную компанию, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:57+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и африканские страны в будущем могут создать единую судоходную компанию, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Он выступил на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному партнерству. "Мы должны вместе, вот министерство транспорта России… должно сформировать вот такую команду, которая будет не отдельно ездить, заниматься морским портом, железной дорогой, а должна быть комбинированная услуга для африканской страны, где вся логистика и морская, и железнодорожная, и автомобильная, и сухие порты, и даже, может быть, когда-то мы вместе сделаем судоходную компанию, вместе с африканскими странами", - сказал Левитин. Он считает, что необходимо в комплексе смотреть на развитие инфраструктуры в Африке. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, африка, москва, игорь левитин
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Игорь Левитин
Россия и Африка могут создать единую судоходную компанию, заявил Левитин
Левитин: Россия и африканские страны могут в будущем создать единую судоходную компанию
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и африканские страны в будущем могут создать единую судоходную компанию, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.
Он выступил на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному партнерству.
"Мы должны вместе, вот министерство транспорта России… должно сформировать вот такую команду, которая будет не отдельно ездить, заниматься морским портом, железной дорогой, а должна быть комбинированная услуга для африканской страны, где вся логистика и морская, и железнодорожная, и автомобильная, и сухие порты, и даже, может быть, когда-то мы вместе сделаем судоходную компанию, вместе с африканскими странами", - сказал Левитин.
Он считает, что необходимо в комплексе смотреть на развитие инфраструктуры в Африке.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.