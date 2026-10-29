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Кобяков рассказал о проекте морского хаба на восточном побережье Африки
Кобяков рассказал о проекте морского хаба на восточном побережье Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Кобяков рассказал о проекте морского хаба на восточном побережье Африки
Реализация проекта создания российского морского логистического хаба на восточном побережье Африки продолжится, никаких "торможений" не было, заявил советник... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:25+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Реализация проекта создания российского морского логистического хаба на восточном побережье Африки продолжится, никаких "торможений" не было, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового транспортно-логистического хаба как части транспортного маршрута "Север-Юг". "Мы его реализуем, тут не было никаких торможений, кроме той войны, которую Америка развязала в этом регионе. Поэтому мы, как только ситуация будет стабилизирована, продолжим эту работу", - сказал Кобяков на брифинге в рамках саммита Россия-Африка, отвечая на вопрос о результатах переговоров по проекту морского хаба. "И, безусловно, это будет даже не один хаб. Весь коридор "Север-Юг" будет свидетельствовать о тех возможностях, которые мы развиваем с нашими партнерами", - добавил он. Советник президента в этом контексте упомянул и о создании российской промышленной зоны в Египте.
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РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, ЕГИПЕТ, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД
Кобяков рассказал о проекте морского хаба на восточном побережье Африки
Кобяков: реализация проекта морского хаба на восточном побережье Африки продолжится
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Реализация проекта создания российского морского логистического хаба на восточном побережье Африки продолжится, никаких "торможений" не было, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового транспортно-логистического хаба как части транспортного маршрута "Север-Юг".
"Мы его реализуем, тут не было никаких торможений, кроме той войны, которую Америка развязала в этом регионе. Поэтому мы, как только ситуация будет стабилизирована, продолжим эту работу", - сказал Кобяков на брифинге в рамках саммита Россия-Африка, отвечая на вопрос о результатах переговоров по проекту морского хаба.
"И, безусловно, это будет даже не один хаб. Весь коридор "Север-Юг" будет свидетельствовать о тех возможностях, которые мы развиваем с нашими партнерами", - добавил он.
Советник президента в этом контексте упомянул и о создании российской промышленной зоны в Египте.