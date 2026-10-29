https://1prime.ru/20261029/rossija-874754854.html

Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике

Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике

Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться своими разработками с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:52+0300

2026-10-29T12:52+0300

2026-10-29T12:53+0300

россия

африка

дальний восток

камчатка

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874754854.jpg?1793267636

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться своими разработками с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается геотермальной энергетики - мы на Дальнем Востоке, на Камчатке, развиваем это направление и с удовольствием будет делиться с вами нашими наработками", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани в рамках заседания саммита отметил важность взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях, в том числе в энергетике. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

дальний восток

камчатка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, африка, дальний восток, камчатка, владимир путин