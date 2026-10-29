https://1prime.ru/20261029/rossija-874754854.html
Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике
Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике
Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться своими разработками с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:52+0300
2026-10-29T12:52+0300
2026-10-29T12:53+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться своими разработками с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается геотермальной энергетики - мы на Дальнем Востоке, на Камчатке, развиваем это направление и с удовольствием будет делиться с вами нашими наработками", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани в рамках заседания саммита отметил важность взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях, в том числе в энергетике. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, дальний восток, камчатка, владимир путин
РОССИЯ, АФРИКА, Дальний Восток, КАМЧАТКА, Владимир Путин
Россия готова делиться с Африкой разработками по геотермальной энергетике
Путин: Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться разработками с Африкой
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия развивает геотермальную энергетику и готова делиться своими разработками с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается геотермальной энергетики - мы на Дальнем Востоке, на Камчатке, развиваем это направление и с удовольствием будет делиться с вами нашими наработками", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани в рамках заседания саммита отметил важность взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях, в том числе в энергетике.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.