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Россия готова размещать сервисные центры в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова размещать сервисные центры в Африке
Россия готова размещать сервисные центры в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова размещать сервисные центры в Африке
Россия готова размещать сервисные центры в Африке и обучать специалистов для оперативного и бесперебойного обеспечения обслуживания российских автомобилей,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:32+0300
2026-10-29T13:32+0300
бизнес
россия
африка
москва
антон алиханов
минпромторг
камаз
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия готова размещать сервисные центры в Африке и обучать специалистов для оперативного и бесперебойного обеспечения обслуживания российских автомобилей, поставляемых на континент, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках саммита Россия-Африка. "Мы готовы разворачивать сеть сервисных центров на территории африканских стран для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение запасными частями. На этой базе африканские специалисты могли бы проходить обучение для работы со сложными диагностическими системами оборудования, и такой подход бы гарантировал оперативность ремонта и максимальный срок службы того транспорта российского, который поставляется на рынки Африки", - сказал Алиханов. Он отметил, что отечественная грузовая техника - "Камаз", "Урал" и ГАЗ - традиционно пользуются спросом и доверием на африканском рынке, но объемы их поставок могут быть кратно выше. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, африка, москва, антон алиханов, минпромторг, камаз
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг, Камаз
13:32 29.10.2026
 
Россия готова размещать сервисные центры в Африке

Глава Минпромторга Алиханов: Россия готова размещать сервисные центры в Африке

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия готова размещать сервисные центры в Африке и обучать специалистов для оперативного и бесперебойного обеспечения обслуживания российских автомобилей, поставляемых на континент, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках саммита Россия-Африка.
"Мы готовы разворачивать сеть сервисных центров на территории африканских стран для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение запасными частями. На этой базе африканские специалисты могли бы проходить обучение для работы со сложными диагностическими системами оборудования, и такой подход бы гарантировал оперативность ремонта и максимальный срок службы того транспорта российского, который поставляется на рынки Африки", - сказал Алиханов.
Он отметил, что отечественная грузовая техника - "Камаз", "Урал" и ГАЗ - традиционно пользуются спросом и доверием на африканском рынке, но объемы их поставок могут быть кратно выше.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯАФРИКАМОСКВААнтон АлихановМинпромторгКамаз
 
 
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