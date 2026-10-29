https://1prime.ru/20261029/rossija-874760969.html
Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке
Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ
Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке
Российские инвестиции могут поспособствовать экономическому подъему в Африке за счет локализации производств и передачи технологий, заявил РИА Новости ливийский | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:21+0300
2026-10-29T14:21+0300
2026-10-29T14:21+0300
россия
мировая экономика
африка
запад
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874760969.jpg?1793272870
БЕНГАЗИ, 29 окт – ПРАЙМ. Российские инвестиции могут поспособствовать экономическому подъему в Африке за счет локализации производств и передачи технологий, заявил РИА Новости ливийский эксперт по стратегиям экономического развития Халед аль-Кадики.
По его словам, африканские страны за счет сотрудничества с Россией и странами БРИКС получат возможность диверсифицировать источники финансирования, снизив зависимость от традиционных финансовых институтов.
"Российские инвестиции могут поспособствовать важному экономическому подъему в Африке, но в данном случае требуется не импорт оборудования и товаров, а создание локальных заводов, передача технологий, обучение африканских специалистов и развитие промышленно-научных центров", - заявил эксперт.
По его словам, Африке сейчас требуются именно инвестиции, а не новые долги, как это происходило при сотрудничестве с Западом.
По мнению ливийского эксперта, основные препятствия на пути к росту товарооборота между Россией и Африкой - это транспортные расходы, ограниченные возможности грузоперевозок, вопросы финансирования и недостаточно развитая промышленность в ряде африканских стран. В этой связи эксперт призвал к расширению авиасообщения, в том числе грузового, упрощению таможенного режима и развитию межбанковского партнерства.
Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, отметил он.
Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях внешнего давления, также заявил Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, африка, запад, москва, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке
Эксперт аль-Кадики: Россия может поспособствовать экономическому подъему в Африке
БЕНГАЗИ, 29 окт – ПРАЙМ. Российские инвестиции могут поспособствовать экономическому подъему в Африке за счет локализации производств и передачи технологий, заявил РИА Новости ливийский эксперт по стратегиям экономического развития Халед аль-Кадики.
По его словам, африканские страны за счет сотрудничества с Россией и странами БРИКС получат возможность диверсифицировать источники финансирования, снизив зависимость от традиционных финансовых институтов.
"Российские инвестиции могут поспособствовать важному экономическому подъему в Африке, но в данном случае требуется не импорт оборудования и товаров, а создание локальных заводов, передача технологий, обучение африканских специалистов и развитие промышленно-научных центров", - заявил эксперт.
По его словам, Африке сейчас требуются именно инвестиции, а не новые долги, как это происходило при сотрудничестве с Западом.
По мнению ливийского эксперта, основные препятствия на пути к росту товарооборота между Россией и Африкой - это транспортные расходы, ограниченные возможности грузоперевозок, вопросы финансирования и недостаточно развитая промышленность в ряде африканских стран. В этой связи эксперт призвал к расширению авиасообщения, в том числе грузового, упрощению таможенного режима и развитию межбанковского партнерства.
Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, отметил он.
Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях внешнего давления, также заявил Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.