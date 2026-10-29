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Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке

Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ

Ливийский эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке

Российские инвестиции могут поспособствовать экономическому подъему в Африке за счет локализации производств и передачи технологий, заявил РИА Новости ливийский | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:21+0300

2026-10-29T14:21+0300

2026-10-29T14:21+0300

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БЕНГАЗИ, 29 окт – ПРАЙМ. Российские инвестиции могут поспособствовать экономическому подъему в Африке за счет локализации производств и передачи технологий, заявил РИА Новости ливийский эксперт по стратегиям экономического развития Халед аль-Кадики. По его словам, африканские страны за счет сотрудничества с Россией и странами БРИКС получат возможность диверсифицировать источники финансирования, снизив зависимость от традиционных финансовых институтов. "Российские инвестиции могут поспособствовать важному экономическому подъему в Африке, но в данном случае требуется не импорт оборудования и товаров, а создание локальных заводов, передача технологий, обучение африканских специалистов и развитие промышленно-научных центров", - заявил эксперт. По его словам, Африке сейчас требуются именно инвестиции, а не новые долги, как это происходило при сотрудничестве с Западом. По мнению ливийского эксперта, основные препятствия на пути к росту товарооборота между Россией и Африкой - это транспортные расходы, ограниченные возможности грузоперевозок, вопросы финансирования и недостаточно развитая промышленность в ряде африканских стран. В этой связи эксперт призвал к расширению авиасообщения, в том числе грузового, упрощению таможенного режима и развитию межбанковского партнерства. Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, отметил он. Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях внешнего давления, также заявил Путин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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