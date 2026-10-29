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Россия может внести вклад в развитие более справедливой финансовой системы
Россия может внести вклад в развитие более справедливой финансовой системы - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия может внести вклад в развитие более справедливой финансовой системы
Россия может внести вклад в развитие более справедливой международной финансовой системы, заявил председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:21+0300
2026-10-29T14:21+0300
2026-10-29T14:21+0300
финансы
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия может внести вклад в развитие более справедливой международной финансовой системы, заявил председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.
"Российская Федерация может внести вклад в развитие более сбалансированной международной финансовой системы посредством самостоятельных двусторонних партнерств или в рамках взаимодействия в организации БРИКС", - сказал он на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
По словам аль-Менфи, этого можно добиться за счет развития системы обмена платежами в национальных валютах, взаимосвязанной сети банковских систем, а также благодаря содействию развитию коммерции и инвестиций и помощи наиболее бедным африканским странам, которые страдают от большого объема задолженности и изменения климата.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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финансы, россия, ливия, москва
Финансы, РОССИЯ, ЛИВИЯ, МОСКВА
Россия может внести вклад в развитие более справедливой финансовой системы
Глава президентского совета Ливии: Россия может внести вклад в развитие финансовой системы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия может внести вклад в развитие более справедливой международной финансовой системы, заявил председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.
"Российская Федерация может внести вклад в развитие более сбалансированной международной финансовой системы посредством самостоятельных двусторонних партнерств или в рамках взаимодействия в организации БРИКС", - сказал он на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
По словам аль-Менфи, этого можно добиться за счет развития системы обмена платежами в национальных валютах, взаимосвязанной сети банковских систем, а также благодаря содействию развитию коммерции и инвестиций и помощи наиболее бедным африканским странам, которые страдают от большого объема задолженности и изменения климата.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.