https://1prime.ru/20261029/rossija-874764018.html

Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС

Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС

Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках реализации Рамочной программы БРИКС в области науки, технологий и инноваций, сообщил замглавы... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:06+0300

2026-10-29T15:06+0300

2026-10-29T15:06+0300

россия

минобрнауки

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках реализации Рамочной программы БРИКС в области науки, технологий и инноваций, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Чтобы проект стал проектом БРИКС, он должен быть поддержан минимум тремя странами. Соответственно, три исследовательских коллектива из трех стран должны принять в этом участие. За 10 лет реализовано 157 проектов. Из них 116 - с участием России", - сказал Могилевский на панельной сессии заседания Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций. Он отметил, что в этом году запущен конкурс флагманских проектов стран БРИКС. Участие в этих проектах должны принять пять научных организаций из пяти стран. "Это значит, что сама научная, исследовательская проблема крупнее и, соответственно, финансирования на эти флагманские проекты выделяется больше. В этом году рассчитываем поддержать три проекта", - подчеркнул Могилевский. Рамочная программа НТИ БРИКС – главный инструмент финансирования совместных конкурсов научно-исследовательских и инновационных проектов стран БРИКС. Механизм реализуется путем запуска скоординированных конкурсов с подачей нескольких (минимум трех) национальных заявок на один проект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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