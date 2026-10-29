https://1prime.ru/20261029/rossija-874764018.html
Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС
Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС
Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках реализации Рамочной программы БРИКС в области науки, технологий и инноваций, сообщил замглавы... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:06+0300
2026-10-29T15:06+0300
2026-10-29T15:06+0300
россия
минобрнауки
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках реализации Рамочной программы БРИКС в области науки, технологий и инноваций, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
"Чтобы проект стал проектом БРИКС, он должен быть поддержан минимум тремя странами. Соответственно, три исследовательских коллектива из трех стран должны принять в этом участие. За 10 лет реализовано 157 проектов. Из них 116 - с участием России", - сказал Могилевский на панельной сессии заседания Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций.
Он отметил, что в этом году запущен конкурс флагманских проектов стран БРИКС. Участие в этих проектах должны принять пять научных организаций из пяти стран.
"Это значит, что сама научная, исследовательская проблема крупнее и, соответственно, финансирования на эти флагманские проекты выделяется больше. В этом году рассчитываем поддержать три проекта", - подчеркнул Могилевский.
Рамочная программа НТИ БРИКС – главный инструмент финансирования совместных конкурсов научно-исследовательских и инновационных проектов стран БРИКС. Механизм реализуется путем запуска скоординированных конкурсов с подачей нескольких (минимум трех) национальных заявок на один проект.
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россия, минобрнауки
Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС
Минобрнауки: Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках программы БРИКС
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия за 10 лет приняла участие в 116 проектах в рамках реализации Рамочной программы БРИКС в области науки, технологий и инноваций, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
"Чтобы проект стал проектом БРИКС, он должен быть поддержан минимум тремя странами. Соответственно, три исследовательских коллектива из трех стран должны принять в этом участие. За 10 лет реализовано 157 проектов. Из них 116 - с участием России", - сказал Могилевский на панельной сессии заседания Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций.
Он отметил, что в этом году запущен конкурс флагманских проектов стран БРИКС. Участие в этих проектах должны принять пять научных организаций из пяти стран.
"Это значит, что сама научная, исследовательская проблема крупнее и, соответственно, финансирования на эти флагманские проекты выделяется больше. В этом году рассчитываем поддержать три проекта", - подчеркнул Могилевский.
Рамочная программа НТИ БРИКС – главный инструмент финансирования совместных конкурсов научно-исследовательских и инновационных проектов стран БРИКС. Механизм реализуется путем запуска скоординированных конкурсов с подачей нескольких (минимум трех) национальных заявок на один проект.