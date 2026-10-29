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Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:37+0300
2026-10-29T15:37+0300
2026-10-29T15:37+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах, заявил сенатор Алексей Кондратенко.
"Следует отметить, что более 90% хмеля поставляется из недружественных стран. Основные поставщики - это Германия и США, и в случае прекращения поставок этот объем будет нечем заменить", - заявил Кондратенко в ходе круглого стола на тему "Развитие хмелеводства в Российской Федерации: проблемы и перспективы".
Парламентарий подчеркнул, что в отличие от полного обеспечения отечественных производителей пивоваренным ячменем и солодом, ситуация с хмелем характеризуется критической импортозависимостью.
По его словам, собственное производство в стране составляет всего около 300 тонн в год и сосредоточено преимущественно в Чувашии и Краснодарском крае. Для ускоренного развития отрасли, как отметил сенатор, необходимо преодолеть ряд серьезных барьеров.
"Назову некоторые из них. Это недостаток чистосортного посадочного материала, необходимость создания специализированной отечественной сельскохозяйственной техники, дефицит перерабатывающих мощностей, недостаточное кадровое и научное обеспечение", - заключил сенатор.
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россия, германия, сша, чувашия
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Чувашия
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко
Сенатор Кондратенко: Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах, заявил сенатор Алексей Кондратенко.
"Следует отметить, что более 90% хмеля поставляется из недружественных стран. Основные поставщики - это Германия и США, и в случае прекращения поставок этот объем будет нечем заменить", - заявил Кондратенко в ходе круглого стола на тему "Развитие хмелеводства в Российской Федерации: проблемы и перспективы".
Парламентарий подчеркнул, что в отличие от полного обеспечения отечественных производителей пивоваренным ячменем и солодом, ситуация с хмелем характеризуется критической импортозависимостью.
По его словам, собственное производство в стране составляет всего около 300 тонн в год и сосредоточено преимущественно в Чувашии и Краснодарском крае. Для ускоренного развития отрасли, как отметил сенатор, необходимо преодолеть ряд серьезных барьеров.
"Назову некоторые из них. Это недостаток чистосортного посадочного материала, необходимость создания специализированной отечественной сельскохозяйственной техники, дефицит перерабатывающих мощностей, недостаточное кадровое и научное обеспечение", - заключил сенатор.