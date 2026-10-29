https://1prime.ru/20261029/rossija-874765344.html

Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко

Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко

Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:37+0300

2026-10-29T15:37+0300

2026-10-29T15:37+0300

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​МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах, заявил сенатор Алексей Кондратенко. ​"Следует отметить, что более 90% хмеля поставляется из недружественных стран. Основные поставщики - это Германия и США, и в случае прекращения поставок этот объем будет нечем заменить", - заявил Кондратенко в ходе круглого стола на тему "Развитие хмелеводства в Российской Федерации: проблемы и перспективы". ​Парламентарий подчеркнул, что в отличие от полного обеспечения отечественных производителей пивоваренным ячменем и солодом, ситуация с хмелем характеризуется критической импортозависимостью. ​По его словам, собственное производство в стране составляет всего около 300 тонн в год и сосредоточено преимущественно в Чувашии и Краснодарском крае. Для ускоренного развития отрасли, как отметил сенатор, необходимо преодолеть ряд серьезных барьеров. ​"Назову некоторые из них. Это недостаток чистосортного посадочного материала, необходимость создания специализированной отечественной сельскохозяйственной техники, дефицит перерабатывающих мощностей, недостаточное кадровое и научное обеспечение", - заключил сенатор.

германия

сша

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