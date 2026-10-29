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Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:37+0300
2026-10-29T15:37+0300
россия
германия
сша
чувашия
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​МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах, заявил сенатор Алексей Кондратенко. ​"Следует отметить, что более 90% хмеля поставляется из недружественных стран. Основные поставщики - это Германия и США, и в случае прекращения поставок этот объем будет нечем заменить", - заявил Кондратенко в ходе круглого стола на тему "Развитие хмелеводства в Российской Федерации: проблемы и перспективы". ​Парламентарий подчеркнул, что в отличие от полного обеспечения отечественных производителей пивоваренным ячменем и солодом, ситуация с хмелем характеризуется критической импортозависимостью. ​По его словам, собственное производство в стране составляет всего около 300 тонн в год и сосредоточено преимущественно в Чувашии и Краснодарском крае. Для ускоренного развития отрасли, как отметил сенатор, необходимо преодолеть ряд серьезных барьеров. ​"Назову некоторые из них. Это недостаток чистосортного посадочного материала, необходимость создания специализированной отечественной сельскохозяйственной техники, дефицит перерабатывающих мощностей, недостаточное кадровое и научное обеспечение", - заключил сенатор.
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россия, германия, сша, чувашия
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Чувашия
15:37 29.10.2026
 
Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, заявил Кондратенко

Сенатор Кондратенко: Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%

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​МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя хмелем лишь на 7%, а практически весь остальной объем сырья для пивоваренной промышленности закупается в недружественных государствах, заявил сенатор Алексей Кондратенко.
​"Следует отметить, что более 90% хмеля поставляется из недружественных стран. Основные поставщики - это Германия и США, и в случае прекращения поставок этот объем будет нечем заменить", - заявил Кондратенко в ходе круглого стола на тему "Развитие хмелеводства в Российской Федерации: проблемы и перспективы".
​Парламентарий подчеркнул, что в отличие от полного обеспечения отечественных производителей пивоваренным ячменем и солодом, ситуация с хмелем характеризуется критической импортозависимостью.
​По его словам, собственное производство в стране составляет всего около 300 тонн в год и сосредоточено преимущественно в Чувашии и Краснодарском крае. Для ускоренного развития отрасли, как отметил сенатор, необходимо преодолеть ряд серьезных барьеров.
​"Назову некоторые из них. Это недостаток чистосортного посадочного материала, необходимость создания специализированной отечественной сельскохозяйственной техники, дефицит перерабатывающих мощностей, недостаточное кадровое и научное обеспечение", - заключил сенатор.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСШАЧувашия
 
 
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