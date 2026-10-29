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Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России
Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России
Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России для подготовки ЖКХ к пиковым нагрузкам в отопительный сезон, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:35+0300
2026-10-29T16:35+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769358.jpg?1793280951
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России для подготовки ЖКХ к пиковым нагрузкам в отопительный сезон, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин отметил, что в большинстве регионов России начался отопительный сезон. "Сформировали резервные объемы дизельного топлива, мазута, угля с превышением утвержденных нормативов. Это нужно для подготовки предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, в том числе, пиковым нагрузкам. Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях", - сказал Мишустин.
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40
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:35 29.10.2026
 
Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России

Мишустин: в России сформировали резервные объемы топлива сверх нормативов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России для подготовки ЖКХ к пиковым нагрузкам в отопительный сезон, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг Мишустин отметил, что в большинстве регионов России начался отопительный сезон.
"Сформировали резервные объемы дизельного топлива, мазута, угля с превышением утвержденных нормативов. Это нужно для подготовки предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, в том числе, пиковым нагрузкам. Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях", - сказал Мишустин.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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