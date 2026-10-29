https://1prime.ru/20261029/rossija-874769358.html

Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России

Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России - 29.10.2026, ПРАЙМ

Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России

Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России для подготовки ЖКХ к пиковым нагрузкам в отопительный сезон, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:35+0300

2026-10-29T16:35+0300

2026-10-29T16:35+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Резервные объемы топлива сверх нормативов сформированы в России для подготовки ЖКХ к пиковым нагрузкам в отопительный сезон, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин отметил, что в большинстве регионов России начался отопительный сезон. "Сформировали резервные объемы дизельного топлива, мазута, угля с превышением утвержденных нормативов. Это нужно для подготовки предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, в том числе, пиковым нагрузкам. Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях", - сказал Мишустин.

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россия, михаил мишустин