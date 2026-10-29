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Турецкие строительные компании реализовали в России проектов на $100 млрд
Турецкие строительные компании реализовали в России проектов на $100 млрд - 29.10.2026, ПРАЙМ
Турецкие строительные компании реализовали в России проектов на $100 млрд
Турецкие строительные компании реализовали в России проектов более чем на 100 миллиардов долларов, заявил в четверг посол Турции в РФ Танжу Бильгич. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:27+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Турецкие строительные компании реализовали в России проектов более чем на 100 миллиардов долларов, заявил в четверг посол Турции в РФ Танжу Бильгич.
"Сегодня турецкие компании реализовали в России строительных проектов общей стоимостью 104 миллиарда долларов. Речь идет не только о небоскребах Москва-Сити, которые все хорошо знают, но также о домах, заводах и объектах инфраструктуры по всей России", - сказал посол на торжественном вечере по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.
Свою речь, посвященную развитию двусторонних отношений, Бильгич произнес на русском языке.
Замглавы российского МИД Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что двусторонние экономические связи развиваются, несмотря на санкционную "вакханалию".
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бизнес, россия, турция, александр грушко, мид
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Александр Грушко, МИД
Турецкие строительные компании реализовали в России проектов на $100 млрд
Посол Бильгич: турецкие строительные компании реализовали в России проектов на $100 млрд
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Турецкие строительные компании реализовали в России проектов более чем на 100 миллиардов долларов, заявил в четверг посол Турции в РФ Танжу Бильгич.
"Сегодня турецкие компании реализовали в России строительных проектов общей стоимостью 104 миллиарда долларов. Речь идет не только о небоскребах Москва-Сити, которые все хорошо знают, но также о домах, заводах и объектах инфраструктуры по всей России", - сказал посол на торжественном вечере по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.
Свою речь, посвященную развитию двусторонних отношений, Бильгич произнес на русском языке.
Замглавы российского МИД Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что двусторонние экономические связи развиваются, несмотря на санкционную "вакханалию".