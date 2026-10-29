https://1prime.ru/20261029/rossija-874782523.html
Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке
Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке
Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:40+0300
2026-10-29T20:40+0300
2026-10-29T20:44+0300
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мировая экономика
африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что руководители многих государств Африки рассчитывают, что Россия будет и далее участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания. "Мы, разумеется, к этому открыты, готовы", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке
Путин: Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что руководители многих государств Африки рассчитывают, что Россия будет и далее участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания.
"Мы, разумеется, к этому открыты, готовы", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.