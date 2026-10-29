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Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке

Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит укреплять продовольственную безопасность в Африке

Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:40+0300

2026-10-29T20:40+0300

2026-10-29T20:44+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что руководители многих государств Африки рассчитывают, что Россия будет и далее участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания. "Мы, разумеется, к этому открыты, готовы", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва, владимир путин