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Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик
Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик
Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, в том числе с точки зрения энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:46+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, в том числе с точки зрения энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. По словам главы российского государства, многие отмечали тот значительный вклад, который Россия вносит в развитие национальных энергосистем государств Африки. "И всегда идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе и по другим вопросам", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что при участии российских компаний реализуются масштабные проекты в электроэнергетике, при этом речь идет не только о традиционных методах генерации, но и об атомной энергетике. Так, например, подчеркнул Путин, "Росатом" строит атомную электростанцию в Египте и осуществляет целый спектр программ в мирном атоме с другими африканскими партнерами. "Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве, и мы готовы к этой совместной работе", - добавил президент РФ. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, бурунди, африка, египет, владимир путин, африканский союз, росатом
РОССИЯ, Бурунди, АФРИКА, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, Африканский союз, Росатом
Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик
Путин: Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, в том числе с точки зрения энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
По словам главы российского государства, многие отмечали тот значительный вклад, который Россия вносит в развитие национальных энергосистем государств Африки. "И всегда идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе и по другим вопросам", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что при участии российских компаний реализуются масштабные проекты в электроэнергетике, при этом речь идет не только о традиционных методах генерации, но и об атомной энергетике. Так, например, подчеркнул Путин, "Росатом" строит атомную электростанцию в Египте и осуществляет целый спектр программ в мирном атоме с другими африканскими партнерами.
"Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве, и мы готовы к этой совместной работе", - добавил президент РФ.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.