https://1prime.ru/20261029/rossija-874783066.html

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, в том числе с точки зрения энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:46+0300

2026-10-29T20:46+0300

2026-10-29T20:59+0300

россия

бурунди

африка

египет

владимир путин

африканский союз

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874783066.jpg?1793296742

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, в том числе с точки зрения энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. По словам главы российского государства, многие отмечали тот значительный вклад, который Россия вносит в развитие национальных энергосистем государств Африки. "И всегда идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе и по другим вопросам", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что при участии российских компаний реализуются масштабные проекты в электроэнергетике, при этом речь идет не только о традиционных методах генерации, но и об атомной энергетике. Так, например, подчеркнул Путин, "Росатом" строит атомную электростанцию в Египте и осуществляет целый спектр программ в мирном атоме с другими африканскими партнерами. "Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве, и мы готовы к этой совместной работе", - добавил президент РФ. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

бурунди

африка

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бурунди, африка, египет, владимир путин, африканский союз, росатом