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Россия и Того прорабатывают новые возможности для компаний в порту Ломе
Россия и Того прорабатывают новые возможности для компаний в порту Ломе - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Того прорабатывают новые возможности для компаний в порту Ломе
Россия и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, одном из крупнейших глубоководных портов в Африке, в том числе планируют... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:52+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, одном из крупнейших глубоководных портов в Африке, в том числе планируют заключить соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"Россия и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе… Накануне страны подписали соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Следующим шагом станет межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта", - сказано в сообщении.
Встреча замминистра транспорта Алексея Шило с министром-делегатом по вопросам морской экономики Того Коку Эдемом Тенге состоялась на полях третьего саммита Россия–Африка.
"Стороны обсудили развитие порта Ломе. Речь шла о закреплении за российскими компаниями неосвоенного участка и строительстве нового терминала. Предстоит определить параметры участка и условия его предоставления", - пишет Минтранс.
Еще одной темой встречи стал запуск маршрута доставки грузов Россия – Западная Африка.
"Fesco прорабатывает регулярную доставку контейнеров из России в Того и далее в Буркина-Фасо через порт Ломе. Уже найдены партнеры для приема грузов в порту и их автомобильной доставки до Уагадугу", - говорится в сообщении.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошел в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, БУРКИНА-ФАСО, МОСКВА, FESCO
Россия и Того прорабатывают новые возможности для компаний в порту Ломе
Минтранс: Россия и Того прорабатывают новые возможности для компаний в порту Ломе
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, одном из крупнейших глубоководных портов в Африке, в том числе планируют заключить соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта, сообщает Минтранс РФ.
"Россия и Того прорабатывают новые возможности для российских компаний в порту Ломе… Накануне страны подписали соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Следующим шагом станет межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта", - сказано в сообщении.
Встреча замминистра транспорта Алексея Шило с министром-делегатом по вопросам морской экономики Того Коку Эдемом Тенге состоялась на полях третьего саммита Россия–Африка.
"Стороны обсудили развитие порта Ломе. Речь шла о закреплении за российскими компаниями неосвоенного участка и строительстве нового терминала. Предстоит определить параметры участка и условия его предоставления", - пишет Минтранс.
Еще одной темой встречи стал запуск маршрута доставки грузов Россия – Западная Африка.
"Fesco прорабатывает регулярную доставку контейнеров из России в Того и далее в Буркина-Фасо через порт Ломе. Уже найдены партнеры для приема грузов в порту и их автомобильной доставки до Уагадугу", - говорится в сообщении.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошел в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.