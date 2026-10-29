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Россия и Африка хотят выработать правила маркировки генеративного контента
Россия и Африка хотят выработать правила маркировки генеративного контента - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка хотят выработать правила маркировки генеративного контента
Россия и Африка считают важным выработать универсальные правила по маркировке генеративного контента, следует из декларации третьего саммита Россия-Африка,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:43+0300
2026-10-29T21:43+0300
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африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка считают важным выработать универсальные правила по маркировке генеративного контента, следует из декларации третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Подчеркиваем важность выработки универсальных правил и внедрения стандартизированных, открытых и недискриминационных подходов в отношении снабжения генеративного контента… маркировкой и водяными знаками, использования надежных, открытых и предпочтительно автоматических средств его идентификации", - говорится в документе.
Единые правила будут разработаны в целях укрепления доверия и минимизации рисков, связанных с недобросовестным применением подобных технологий, уточняется там же.
Кроме того, Россия и Африка выступили за сотрудничество по развитию и применению решений на основе ИИ с открытым кодом в различных отраслях.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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технологии, россия, африка, москва
Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка хотят выработать правила маркировки генеративного контента
Россия и Африка считают важным выработать правила по маркировке генеративного контента
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка считают важным выработать универсальные правила по маркировке генеративного контента, следует из декларации третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Подчеркиваем важность выработки универсальных правил и внедрения стандартизированных, открытых и недискриминационных подходов в отношении снабжения генеративного контента… маркировкой и водяными знаками, использования надежных, открытых и предпочтительно автоматических средств его идентификации", - говорится в документе.
Единые правила будут разработаны в целях укрепления доверия и минимизации рисков, связанных с недобросовестным применением подобных технологий, уточняется там же.
Кроме того, Россия и Африка выступили за сотрудничество по развитию и применению решений на основе ИИ с открытым кодом в различных отраслях.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.