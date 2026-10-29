https://1prime.ru/20261029/rossija-874787154.html
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям континента. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:46+0300
2026-10-29T21:46+0300
2026-10-29T21:46+0300
сельское хозяйство
россия
африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям континента.
"Стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям Африканского континента, и опытом в области мелиорации, выведения засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений и гибридов", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка.
Кроме того, будет проводиться работа над взаимным расширением поставок агропромышленных товаров, продукции животноводства и рыболовства, минеральных удобрений, а также над внедрением современных технологий в этих отраслях.
"Проработать возможности поставок российских вакцин для ветеринарного применения в странах Африки в целях развития сотрудничества в области борьбы с болезнями животных", - сказано в документе.
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сельское хозяйство, россия, африка
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями
Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климату
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям континента.
"Стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям Африканского континента, и опытом в области мелиорации, выведения засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений и гибридов", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка.
Кроме того, будет проводиться работа над взаимным расширением поставок агропромышленных товаров, продукции животноводства и рыболовства, минеральных удобрений, а также над внедрением современных технологий в этих отраслях.
"Проработать возможности поставок российских вакцин для ветеринарного применения в странах Африки в целях развития сотрудничества в области борьбы с болезнями животных", - сказано в документе.