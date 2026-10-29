https://1prime.ru/20261029/rossija-874787154.html

Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями

Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями

Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям континента. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:46+0300

2026-10-29T21:46+0300

2026-10-29T21:46+0300

сельское хозяйство

россия

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям континента. "Стимулировать обмен агротехнологиями, адаптированными к климатическим условиям Африканского континента, и опытом в области мелиорации, выведения засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений и гибридов", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка. Кроме того, будет проводиться работа над взаимным расширением поставок агропромышленных товаров, продукции животноводства и рыболовства, минеральных удобрений, а также над внедрением современных технологий в этих отраслях. "Проработать возможности поставок российских вакцин для ветеринарного применения в странах Африки в целях развития сотрудничества в области борьбы с болезнями животных", - сказано в документе.

африка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, африка