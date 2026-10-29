https://1prime.ru/20261029/rossija-874787231.html
Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью
Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью
Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергетической бедностью на континенте. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:52+0300
2026-10-29T21:52+0300
2026-10-29T21:52+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергетической бедностью на континенте.
"Способствовать реализации совместных программ, направленных на обеспечение справедливых глобальных энергетических переходов и борьбу с энергетической бедностью в Африке, в том числе за счет расширения использования мирной атомной энергии, природного газа и возобновляемых источников энергии", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка.
Кроме того, планируется поддерживать развитие на континенте атомных технологий неэнергетического применения - в медицинской, сельскохозяйственной, геологической областях и не только.
"Наращивать сотрудничество между Россией и Африкой, а также с Африканской комиссией по атомной энергии и Африканской энергетической комиссией в сфере использования атомной энергии в мирных целях, включая добычу урана и его переработку, сооружение атомных электростанций различной мощности и поддержку жизненного цикла имеющихся в Африке ядерных установок", - сказано в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью
Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергобедностью
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергетической бедностью на континенте.
"Способствовать реализации совместных программ, направленных на обеспечение справедливых глобальных энергетических переходов и борьбу с энергетической бедностью в Африке, в том числе за счет расширения использования мирной атомной энергии, природного газа и возобновляемых источников энергии", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка.
Кроме того, планируется поддерживать развитие на континенте атомных технологий неэнергетического применения - в медицинской, сельскохозяйственной, геологической областях и не только.
"Наращивать сотрудничество между Россией и Африкой, а также с Африканской комиссией по атомной энергии и Африканской энергетической комиссией в сфере использования атомной энергии в мирных целях, включая добычу урана и его переработку, сооружение атомных электростанций различной мощности и поддержку жизненного цикла имеющихся в Африке ядерных установок", - сказано в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.