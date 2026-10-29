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Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью

Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка будут способствовать борьбе с энергетической бедностью

Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергетической бедностью на континенте. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:52+0300

2026-10-29T21:52+0300

2026-10-29T21:52+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут способствовать реализации программ по борьбе с энергетической бедностью на континенте. "Способствовать реализации совместных программ, направленных на обеспечение справедливых глобальных энергетических переходов и борьбу с энергетической бедностью в Африке, в том числе за счет расширения использования мирной атомной энергии, природного газа и возобновляемых источников энергии", - говорится в плане действий Форума партнерства Россия-Африка. Кроме того, планируется поддерживать развитие на континенте атомных технологий неэнергетического применения - в медицинской, сельскохозяйственной, геологической областях и не только. "Наращивать сотрудничество между Россией и Африкой, а также с Африканской комиссией по атомной энергии и Африканской энергетической комиссией в сфере использования атомной энергии в мирных целях, включая добычу урана и его переработку, сооружение атомных электростанций различной мощности и поддержку жизненного цикла имеющихся в Африке ядерных установок", - сказано в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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