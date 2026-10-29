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Торгово-промышленный форум Россия-Африка поможет нарастить товарооборот

Торгово-промышленный форум Россия-Африка поможет нарастить товарооборот - 29.10.2026, ПРАЙМ

Торгово-промышленный форум Россия-Африка поможет нарастить товарооборот

Расширение прямых контактов между предпринимателями и вовлечение малого и среднего бизнеса в совместные проекты позволит нарастить товарооборот России с... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:07+0300

2026-10-29T13:07+0300

2026-10-29T13:07+0300

бизнес

россия

африка

москва

сергей катырин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Расширение прямых контактов между предпринимателями и вовлечение малого и среднего бизнеса в совместные проекты позволит нарастить товарооборот России с африканскими странами, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе третьего экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. "Африканский континент представляет большой интерес для российского бизнеса, и сегодня важно переводить этот интерес в конкретные проекты",- сказал он. "У нас для этого есть действующие инструменты - двусторонние деловые советы по сотрудничеству с государствами Африки, а также возможности всей системы торгово-промышленных палат. Мы содействуем поиску надежных партнеров, организации бизнес-миссий, проведению переговоров и установлению долгосрочных деловых связей. Особое внимание уделяем малым и средним предприятиям, для которых самостоятельный выход на зарубежные рынки зачастую сопряжен с дополнительными сложностями",- отметил Катырин. По словам главы ТПП РФ, наиболее перспективными направлениями сотрудничества остаются промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, логистика и создание совместных производств. "При этом дальнейшее расширение торговли требует развития транспортной инфраструктуры и формирования устойчивых механизмов взаимных расчетов",- подчеркнул глава он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер мероприятий.

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бизнес, россия, африка, москва, сергей катырин