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Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов

Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов

Россияне за январь-сентябрь 2026 года купили 43,8 миллиона упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики, что на четверть больше, чем за... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T03:56+0300

2026-10-29T03:56+0300

2026-10-29T03:56+0300

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общество

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне за январь-сентябрь 2026 года купили 43,8 миллиона упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Продажи поливитаминов и минералов среди БАДов выросли за 9 месяцев 2026 года до 43,8 миллиона упаковок, или на 25,6% год к году. При этом продажи лекарственных поливитаминов и минералов за этот же период снизились на 8,7% по упаковкам", - говорится в сообщении. Лекарственные поливитамины чаще назначают для коррекции дефицитных состояний или сопроводительной терапии при хронических заболеваниях, когда есть риск дефицита, тогда как поливитамины-БАДы не нуждаются в назначении - они принимаются для профилактики. Согласно данным аналитиков, положительная динамика продаж поливитаминов-БАДов сохранялась на протяжении девяти месяцев, однако к осени темпы роста замедлились: в январе продажи увеличились более чем на треть, а в сентябре - на 12%. Наибольшие объемы продаж за этот период пришлись на март и сентябрь. Лидером по потреблению поливитаминов-БАДов стала Москва - здесь на 10 тысяч жителей приходится 10,7 тысячи упаковок, за год продажи выросли на 62%. В пятерку лидеров также вошли Ростовская и Томская области, Пермский край и Калужская область. Наименьшие показатели зафиксированы в Чеченской Республике - 136 упаковок на 10 тысяч жителей, Ингушетии - 247, и Дагестане - 480. В этот список также попали Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики. При этом все пять регионов показали рост по упаковкам в указанный период. В том же порядке эти регионы составили список с наименьшими объемами продаж лекарственных поливитаминов. По лекарственным комплексам лидирует Дальний Восток. Магаданская область здесь занимает первое место - 1,2 тысячи упаковок на 10 тысяч человек. Далее идут Сахалинская и Амурская области, Еврейская автономная область и Камчатский край. Москва занимает 54-е место с показателем 428 упаковок. Все пять регионов-лидеров теряют объем - падение в среднем составляет 7-12% по упаковкам.

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пермский край

калужская область

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