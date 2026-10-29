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Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов
Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов
Россияне за январь-сентябрь 2026 года купили 43,8 миллиона упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики, что на четверть больше, чем за... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T03:56+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне за январь-сентябрь 2026 года купили 43,8 миллиона упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Продажи поливитаминов и минералов среди БАДов выросли за 9 месяцев 2026 года до 43,8 миллиона упаковок, или на 25,6% год к году. При этом продажи лекарственных поливитаминов и минералов за этот же период снизились на 8,7% по упаковкам", - говорится в сообщении.
Лекарственные поливитамины чаще назначают для коррекции дефицитных состояний или сопроводительной терапии при хронических заболеваниях, когда есть риск дефицита, тогда как поливитамины-БАДы не нуждаются в назначении - они принимаются для профилактики.
Согласно данным аналитиков, положительная динамика продаж поливитаминов-БАДов сохранялась на протяжении девяти месяцев, однако к осени темпы роста замедлились: в январе продажи увеличились более чем на треть, а в сентябре - на 12%. Наибольшие объемы продаж за этот период пришлись на март и сентябрь.
Лидером по потреблению поливитаминов-БАДов стала Москва - здесь на 10 тысяч жителей приходится 10,7 тысячи упаковок, за год продажи выросли на 62%. В пятерку лидеров также вошли Ростовская и Томская области, Пермский край и Калужская область.
Наименьшие показатели зафиксированы в Чеченской Республике - 136 упаковок на 10 тысяч жителей, Ингушетии - 247, и Дагестане - 480. В этот список также попали Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики. При этом все пять регионов показали рост по упаковкам в указанный период. В том же порядке эти регионы составили список с наименьшими объемами продаж лекарственных поливитаминов.
По лекарственным комплексам лидирует Дальний Восток. Магаданская область здесь занимает первое место - 1,2 тысячи упаковок на 10 тысяч человек. Далее идут Сахалинская и Амурская области, Еврейская автономная область и Камчатский край. Москва занимает 54-е место с показателем 428 упаковок. Все пять регионов-лидеров теряют объем - падение в среднем составляет 7-12% по упаковкам.
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бизнес, общество , москва, пермский край, калужская область
Бизнес, Общество , МОСКВА, Пермский край, Калужская область
Россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок поливитаминов
ЦРПТ: россияне за 9 месяцев купили 43,8 миллиона упаковок витаминов и минералов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне за январь-сентябрь 2026 года купили 43,8 миллиона упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Продажи поливитаминов и минералов среди БАДов выросли за 9 месяцев 2026 года до 43,8 миллиона упаковок, или на 25,6% год к году. При этом продажи лекарственных поливитаминов и минералов за этот же период снизились на 8,7% по упаковкам", - говорится в сообщении.
Лекарственные поливитамины чаще назначают для коррекции дефицитных состояний или сопроводительной терапии при хронических заболеваниях, когда есть риск дефицита, тогда как поливитамины-БАДы не нуждаются в назначении - они принимаются для профилактики.
Согласно данным аналитиков, положительная динамика продаж поливитаминов-БАДов сохранялась на протяжении девяти месяцев, однако к осени темпы роста замедлились: в январе продажи увеличились более чем на треть, а в сентябре - на 12%. Наибольшие объемы продаж за этот период пришлись на март и сентябрь.
Лидером по потреблению поливитаминов-БАДов стала Москва - здесь на 10 тысяч жителей приходится 10,7 тысячи упаковок, за год продажи выросли на 62%. В пятерку лидеров также вошли Ростовская и Томская области, Пермский край и Калужская область.
Наименьшие показатели зафиксированы в Чеченской Республике - 136 упаковок на 10 тысяч жителей, Ингушетии - 247, и Дагестане - 480. В этот список также попали Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики. При этом все пять регионов показали рост по упаковкам в указанный период. В том же порядке эти регионы составили список с наименьшими объемами продаж лекарственных поливитаминов.
По лекарственным комплексам лидирует Дальний Восток. Магаданская область здесь занимает первое место - 1,2 тысячи упаковок на 10 тысяч человек. Далее идут Сахалинская и Амурская области, Еврейская автономная область и Камчатский край. Москва занимает 54-е место с показателем 428 упаковок. Все пять регионов-лидеров теряют объем - падение в среднем составляет 7-12% по упаковкам.