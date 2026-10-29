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Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии

Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии

Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:33+0300

2026-10-29T13:33+0300

2026-10-29T13:33+0300

россия

мировая экономика

сенегал

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы ожидаем в ходе саммита подписание очень важного дня нас соглашения о создании межправкомиссии по экономического и гуманитарному сотрудничеству, на базе которого сможем решить много вопросов дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях", - сказал Кураков. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, сенегал, москва