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Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии
Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:33+0300
2026-10-29T13:33+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы ожидаем в ходе саммита подписание очень важного дня нас соглашения о создании межправкомиссии по экономического и гуманитарному сотрудничеству, на базе которого сможем решить много вопросов дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях", - сказал Кураков. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Мировая экономика, СЕНЕГАЛ, МОСКВА
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии
Посол Кураков: Россия и Сенегал на саммите подпишут соглашение о межправкомиссии
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
"Мы ожидаем в ходе саммита подписание очень важного дня нас соглашения о создании межправкомиссии по экономического и гуманитарному сотрудничеству, на базе которого сможем решить много вопросов дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях", - сказал Кураков.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.