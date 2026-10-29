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Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии
Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:33+0300
2026-10-29T13:33+0300
россия
мировая экономика
сенегал
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы ожидаем в ходе саммита подписание очень важного дня нас соглашения о создании межправкомиссии по экономического и гуманитарному сотрудничеству, на базе которого сможем решить много вопросов дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях", - сказал Кураков. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, сенегал, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, СЕНЕГАЛ, МОСКВА
13:33 29.10.2026
 
Россия и Сенегал подпишут соглашение о межправкомиссии

Посол Кураков: Россия и Сенегал на саммите подпишут соглашение о межправкомиссии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Сенегал на третьем саммите Россия-Африка подпишут соглашение о межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
"Мы ожидаем в ходе саммита подписание очень важного дня нас соглашения о создании межправкомиссии по экономического и гуманитарному сотрудничеству, на базе которого сможем решить много вопросов дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях", - сказал Кураков.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаСЕНЕГАЛМОСКВА
 
 
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