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Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае
Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае
Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае 2027 года, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:06+0300
2026-10-29T09:06+0300
2026-10-29T09:06+0300
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае 2027 года, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости. Предстоящий праздник весны и труда отмечается в субботу в 2027 году, а выходной, согласно данным производственного календаря на 2027 год, определяется следующим рабочим днем, то есть понедельником третьего мая. Для россиян это означает, что они не будут работать три дня подряд в первые выходные мая. Кроме того, православная Пасха будет отмечаться в воскресенье второго мая в следующем году.
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бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае
Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае 2027 года
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае 2027 года, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.
Предстоящий праздник весны и труда отмечается в субботу в 2027 году, а выходной, согласно данным производственного календаря на 2027 год, определяется следующим рабочим днем, то есть понедельником третьего мая. Для россиян это означает, что они не будут работать три дня подряд в первые выходные мая.
Кроме того, православная Пасха будет отмечаться в воскресенье второго мая в следующем году.