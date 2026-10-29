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"Ростех" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении оборудования - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Ростех" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении оборудования
"Ростех" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении оборудования - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Ростех" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении оборудования
"ОДК Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") ведет переговоры с Того и Нигерией о применении его газотурбинного... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
нигерия
москва
андрей воробьев
ростех
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "ОДК Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") ведет переговоры с Того и Нигерией о применении его газотурбинного оборудования, сообщил гендиректор компании Андрей Воробьев. "Мы сейчас ведем конкретный диалог с Тоголезской республикой. Мы начали взаимодействовать с Нигерией и надеемся на продуктивное развитие в этих республиках, да и естественно, во всех остальных, где есть соответствующая потребность в применении такого технологического принципа, использования наших энергетических агрегатов и газотурбинных приводов газоперекачивающих агрегатов", - сказал он в ходе сессии форума Россия-Африка. Воробьев отметил, что Африканский континент является одним из самых богатых по запасам газа, поэтому для него важно использовать газотурбинную технологию как энергетический и газотранспортный привод. Предлагаемые "ОДК Инжиниринг" газотурбинные установки можно использовать на объектах газотранспортной инфраструктуры, объектах энергетики, на заводах по сжижению газа, объяснил он. "В особенности для труднодоступных регионов важно будет использование технологии блочно-модульного, максимальной заводской готовности продукта, когда он может доставляться на объект применения в короткий срок, разворачиваться с минимальными технологическими вмешательствами на месте. И мы такой продукт тоже готовы поставлять. Самая кассовая мощность для этого продукта - 25-32 МВт", - добавил Воробьев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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нигерия, москва, андрей воробьев, ростех
Нигерия, МОСКВА, Андрей Воробьев, Ростех
14:54 29.10.2026
 
"Ростех" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении оборудования

"ОДК Инжиниринг" ведет переговоры с Того и Нигерией о применении своего оборудования

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "ОДК Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") ведет переговоры с Того и Нигерией о применении его газотурбинного оборудования, сообщил гендиректор компании Андрей Воробьев.
"Мы сейчас ведем конкретный диалог с Тоголезской республикой. Мы начали взаимодействовать с Нигерией и надеемся на продуктивное развитие в этих республиках, да и естественно, во всех остальных, где есть соответствующая потребность в применении такого технологического принципа, использования наших энергетических агрегатов и газотурбинных приводов газоперекачивающих агрегатов", - сказал он в ходе сессии форума Россия-Африка.
Воробьев отметил, что Африканский континент является одним из самых богатых по запасам газа, поэтому для него важно использовать газотурбинную технологию как энергетический и газотранспортный привод.
Предлагаемые "ОДК Инжиниринг" газотурбинные установки можно использовать на объектах газотранспортной инфраструктуры, объектах энергетики, на заводах по сжижению газа, объяснил он.
"В особенности для труднодоступных регионов важно будет использование технологии блочно-модульного, максимальной заводской готовности продукта, когда он может доставляться на объект применения в короткий срок, разворачиваться с минимальными технологическими вмешательствами на месте. И мы такой продукт тоже готовы поставлять. Самая кассовая мощность для этого продукта - 25-32 МВт", - добавил Воробьев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
НигерияМОСКВААндрей ВоробьевРостех
 
 
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