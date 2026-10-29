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РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов

РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов

Порядка 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), при этом туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:06+0300

2026-10-29T17:06+0300

2026-10-29T17:06+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), при этом туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок из-за разлива нефти, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна. "В настоящее время в стране могут находиться от 15 до 20 тысяч российских туристов. Это предварительная экспертная оценка, которая не является официальной статистикой и может включать не всех путешествующих самостоятельно", - сказал Абдюханов. "На данный момент информации о массовых отказах от поездок или обращениях туристов в связи со сложившейся ситуацией к туроператорам - членам РСТ не поступало", - добавил он. По его словам, туроператоры продолжают следить за развитием ситуации и поддерживать связь с принимающими компаниями и партнерами на месте.

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туризм, бизнес, оаэ, российский союз туриндустрии, рст