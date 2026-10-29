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РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов
РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ
РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов
Порядка 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), при этом туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:06+0300
2026-10-29T17:06+0300
туризм
бизнес
оаэ
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), при этом туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок из-за разлива нефти, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна. "В настоящее время в стране могут находиться от 15 до 20 тысяч российских туристов. Это предварительная экспертная оценка, которая не является официальной статистикой и может включать не всех путешествующих самостоятельно", - сказал Абдюханов. "На данный момент информации о массовых отказах от поездок или обращениях туристов в связи со сложившейся ситуацией к туроператорам - членам РСТ не поступало", - добавил он. По его словам, туроператоры продолжают следить за развитием ситуации и поддерживать связь с принимающими компаниями и партнерами на месте.
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40
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туризм, бизнес, оаэ, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, ОАЭ, Российский союз туриндустрии, РСТ
17:06 29.10.2026
 
РСТ: в ОАЭ могут находиться около 15-20 тысяч российских туристов

РСТ: около 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в ОАЭ

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 15-20 тысяч российских туристов могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), при этом туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок из-за разлива нефти, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна.
"В настоящее время в стране могут находиться от 15 до 20 тысяч российских туристов. Это предварительная экспертная оценка, которая не является официальной статистикой и может включать не всех путешествующих самостоятельно", - сказал Абдюханов.
"На данный момент информации о массовых отказах от поездок или обращениях туристов в связи со сложившейся ситуацией к туроператорам - членам РСТ не поступало", - добавил он.
По его словам, туроператоры продолжают следить за развитием ситуации и поддерживать связь с принимающими компаниями и партнерами на месте.
 
ТуризмБизнесОАЭРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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