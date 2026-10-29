Рубль завершает октябрь на мажорной ноте

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В октябре российская валюта уверенно укреплялась. К 27 октября доллар опустился почти до 80,5 рубля, юань — до 12,1 рубля. За месяц американская валюта подешевела на 4,6%, китайская — на 3,7%. Оба курса достигли минимумов с начала августа.Причин у этого укрепления несколько. Часть из них фундаментальные — растет экспортная выручка, сохраняется профицит торгового баланса. Часть — конъюнктурные: дивидендный период, налоговые выплаты, консервативная политика ЦБ и геополитические сигналы. Но краткосрочные стимулы постепенно исчерпываются.Вполне вероятно, что курс плавно вернется к средним уровням, которые наблюдались до активного налогового периода и дивидендного ралли. Прогноз на четвертый квартал — в среднем 83,1 рубля за доллар и 12,4 рубля за юань.Главную поддержку рублю оказали экспортеры. По данным Банка России, на фоне высоких цен на нефть нетто-продажи валюты нефинансовыми компаниями в сентябре выросли на 26,1% к августу и составили 23,7 миллиарда долларов. В среднем за предыдущие 12 месяцев показатель был 19,7 миллиардов долларов. Выручка экспортеров приходит с задержкой в 1–2 месяца, поэтому нетто-продажи, вероятно, останутся повышенными. Совокупный спрос нефинансовых компаний в сентябре вырос до 6,1 миллиарда долларов — это тоже поддержало рубль.Вторая фундаментальная опора — торговый баланс. За семь месяцев 2026 года его профицит составил 80,1 миллиарда, на 21,5% больше, чем годом ранее.Также в краткосрочной перспективе рубль поддержали продажи валюты под выплату дивидендов. Три компании объявили дивиденды на общую сумму около 385,8 миллиардов рублей. "НОВАТЭК" 26 октября перечислил депозитариям 107,8 миллиарда рублей, "Газпром нефть" и "Татнефть" до 27 октября — 201,6 и 76,5 миллиардов рублей соответственно. Кроме того, 28 октября экспортерам предстояло заплатить налоги, включая квартальный, — для этого им тоже нужны рубли. Активность торгов на валютной секции Московской биржи в этот период заметно выросла.Определенную поддержку оказала и денежно-кредитная политика. Банк России выбрал более консервативный подход: сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и повысил прогноз ее среднего значения на 2027 год до 12,5–13,5%. Высокие ставки в рублях сдерживают спрос на импорт. А большая разница между ставками в рублях и в иностранных валютах делает рублевые активы и сбережения привлекательнее для населения и бизнеса.На стороне рубля сыграла и геополитика. Помимо дизельной сделки, появилась информация, что президент США Дональд Трамп подписал указ о неприменении ряда санкционных ограничений, включая дополнительные пошлины на российские товары и для крупнейших покупателей российского экспорта. Второй значимый фактор — восстановление контактов России и США по мирному урегулированию: 21 октября в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Однако устойчивым этот фактор пока не назовешь.Возможности для дальнейшего укрепления рубля ограничены. После завершения налогового периода экспортерам понадобится меньше рублей. Кроме того, до 6 ноября Минфин ежедневно покупает иностранную валюту на 12,7 миллиарда рублей — это влияет на российскую валюту. Часть участников рынка ждет, что из-за высоких цен на нефть в ноябре объем покупок вырастет.Автор: Александр Морозов, ведущий инвестиционный аналитик РСХБ Управление Активами
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В октябре российская валюта уверенно укреплялась. К 27 октября доллар опустился почти до 80,5 рубля, юань — до 12,1 рубля. За месяц американская валюта подешевела на 4,6%, китайская — на 3,7%. Оба курса достигли минимумов с начала августа.
Причин у этого укрепления несколько. Часть из них фундаментальные — растет экспортная выручка, сохраняется профицит торгового баланса. Часть — конъюнктурные: дивидендный период, налоговые выплаты, консервативная политика ЦБ и геополитические сигналы. Но краткосрочные стимулы постепенно исчерпываются.
Вполне вероятно, что курс плавно вернется к средним уровням, которые наблюдались до активного налогового периода и дивидендного ралли. Прогноз на четвертый квартал — в среднем 83,1 рубля за доллар и 12,4 рубля за юань.
Главную поддержку рублю оказали экспортеры. По данным Банка России, на фоне высоких цен на нефть нетто-продажи валюты нефинансовыми компаниями в сентябре выросли на 26,1% к августу и составили 23,7 миллиарда долларов. В среднем за предыдущие 12 месяцев показатель был 19,7 миллиардов долларов. Выручка экспортеров приходит с задержкой в 1–2 месяца, поэтому нетто-продажи, вероятно, останутся повышенными. Совокупный спрос нефинансовых компаний в сентябре вырос до 6,1 миллиарда долларов — это тоже поддержало рубль.
Вторая фундаментальная опора — торговый баланс. За семь месяцев 2026 года его профицит составил 80,1 миллиарда, на 21,5% больше, чем годом ранее.
Также в краткосрочной перспективе рубль поддержали продажи валюты под выплату дивидендов. Три компании объявили дивиденды на общую сумму около 385,8 миллиардов рублей. "НОВАТЭК" 26 октября перечислил депозитариям 107,8 миллиарда рублей, "Газпром нефть" и "Татнефть" до 27 октября — 201,6 и 76,5 миллиардов рублей соответственно. Кроме того, 28 октября экспортерам предстояло заплатить налоги, включая квартальный, — для этого им тоже нужны рубли. Активность торгов на валютной секции Московской биржи в этот период заметно выросла.
Определенную поддержку оказала и денежно-кредитная политика. Банк России выбрал более консервативный подход: сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и повысил прогноз ее среднего значения на 2027 год до 12,5–13,5%. Высокие ставки в рублях сдерживают спрос на импорт. А большая разница между ставками в рублях и в иностранных валютах делает рублевые активы и сбережения привлекательнее для населения и бизнеса.
На стороне рубля сыграла и геополитика. Помимо дизельной сделки, появилась информация, что президент США Дональд Трамп подписал указ о неприменении ряда санкционных ограничений, включая дополнительные пошлины на российские товары и для крупнейших покупателей российского экспорта. Второй значимый фактор — восстановление контактов России и США по мирному урегулированию: 21 октября в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Однако устойчивым этот фактор пока не назовешь.
Возможности для дальнейшего укрепления рубля ограничены. После завершения налогового периода экспортерам понадобится меньше рублей. Кроме того, до 6 ноября Минфин ежедневно покупает иностранную валюту на 12,7 миллиарда рублей — это влияет на российскую валюту. Часть участников рынка ждет, что из-за высоких цен на нефть в ноябре объем покупок вырастет.
Автор: Александр Морозов, ведущий инвестиционный аналитик РСХБ Управление Активами
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.