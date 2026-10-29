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"Потенциал движения ограничен": рубль заметно снизился к юаню

"Потенциал движения ограничен": рубль заметно снизился к юаню - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Потенциал движения ограничен": рубль заметно снизился к юаню

Рубль в четверг заметно снизился к юаню под воздействием целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:32+0300

2026-10-29T19:32+0300

2026-10-29T20:14+0300

рынок

владимир чернов

минфин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рубль в четверг заметно снизился к юаню под воздействием целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 12,2 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 1,59%, до 109,87 доллара за баррель. За день юань вырос на 1,43%. При этом курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,99 – 12,23 рубля. "Курс рубля консолидируется над круглыми 80 за доллар и 12 за юань. Налоговый период остается позади, и объем предложения валюты снижается. Но общий ее приток комфортен для покрытия спроса как со стороны импортеров, готовящихся к высокому сезону продаж, так и со стороны Минфина, покупающего валюту в рамках бюджетного правила", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". При этом уровень геополитического оптимизма несколько спал, сегодня корректировались все рублевые активы, отметил он. Давление на российскую валюту оказывает сокращение предложения экспортной выручки после основных налоговых выплат, соглашается Владимир Чернов из Freedom Global. "Валюты в конце недели могут двигаться вверх, но потенциал движения ограничен. Прогноз по курсу рубля к доллару – 80-82, к юаню – 12-12,2 рубля", - прогнозирует Смирнов. Чернов ожидает, что в ближайшие сессии доллар будет находиться в диапазоне 80 – 83 рубля.

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рынок, владимир чернов, минфин, "бкс мир инвестиций"