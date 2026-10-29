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Рудник "Северный" в Мурманской области возобновил работу - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Рудник "Северный" в Мурманской области возобновил работу
Рудник "Северный" в Мурманской области возобновил работу - 29.10.2026, ПРАЙМ
Рудник "Северный" в Мурманской области возобновил работу
Рудник "Северный" в Мурманской области, где утром в четверг произошло задымление, возобновил деятельность, персонал вернулся на рабочие места, сообщила... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:02+0300
2026-10-29T16:02+0300
промышленность
россия
мчс
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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Рудник "Северный" в Мурманской области, где утром в четверг произошло задымление, возобновил деятельность, персонал вернулся на рабочие места, сообщила пресс-служба Кольской ГМК. По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет. "В 15.00 причины задымления ликвидированы, персонал рудника вернулся на рабочие места. Рудник возобновил производственную деятельность", - сообщили в компании. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана комиссия, ведется расследование. На производственную деятельность компании происшествие не повлияло, сообщали ранее в четверг в КГМК.
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промышленность, россия, мчс
Промышленность, РОССИЯ, МЧС
16:02 29.10.2026
 
Рудник "Северный" в Мурманской области возобновил работу

Рудник "Северный" в Мурманской области, где произошло задымление, возобновил работу

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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Рудник "Северный" в Мурманской области, где утром в четверг произошло задымление, возобновил деятельность, персонал вернулся на рабочие места, сообщила пресс-служба Кольской ГМК.
По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет.
"В 15.00 причины задымления ликвидированы, персонал рудника вернулся на рабочие места. Рудник возобновил производственную деятельность", - сообщили в компании.
Для выяснения обстоятельств произошедшего создана комиссия, ведется расследование. На производственную деятельность компании происшествие не повлияло, сообщали ранее в четверг в КГМК.
 
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