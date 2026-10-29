https://1prime.ru/20261029/rusal-874742326.html
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании СП по добыче бокситов
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании СП по добыче бокситов - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании СП по добыче бокситов
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:48+0300
2026-10-29T10:48+0300
2026-10-29T10:48+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. "Подписывается меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов между государственным агентством Ганы по развитию алюминиевой промышленности в стране и Объединенной компанией "Русал", - огласили на церемонии подписания.
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Промышленность, ГАНА, Русал, РОССИЯ
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании СП по добыче бокситов
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании СП по добыче и переработке бокситов