https://1prime.ru/20261029/rusal-874749215.html

"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане

"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане

"Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:56+0300

2026-10-29T11:56+0300

2026-10-29T12:23+0300

бизнес

гана

москва

русал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874749215.jpg?1793265839

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места подписания."Подписывается меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов между государственным агентством Ганы по развитию алюминиевой промышленности в стране и Объединенной компанией "Русал", - огласили на церемонии подписания в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.По словам Никитина, "Русал" ориентируется на добычу пяти миллионов тонн бокситов на руднике в Гане и переработку в 1,2 миллиона тонн на будущем совместном предприятии.По итогам первого полугодия 2026 года выпуск бокситов "Русалом" вырос почти на 13% в годовом выражении, до 10,91 миллиона тонн, а в 2025 году - на 16,2%, до 18,45 миллиона тонн.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

гана

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, гана, москва, русал