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"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане
"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане
"Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:56+0300
2026-10-29T12:23+0300
бизнес
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места подписания."Подписывается меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов между государственным агентством Ганы по развитию алюминиевой промышленности в стране и Объединенной компанией "Русал", - огласили на церемонии подписания в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.По словам Никитина, "Русал" ориентируется на добычу пяти миллионов тонн бокситов на руднике в Гане и переработку в 1,2 миллиона тонн на будущем совместном предприятии.По итогам первого полугодия 2026 года выпуск бокситов "Русалом" вырос почти на 13% в годовом выражении, до 10,91 миллиона тонн, а в 2025 году - на 16,2%, до 18,45 миллиона тонн.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, гана, москва, русал
Бизнес, ГАНА, МОСКВА, Русал
11:56 29.10.2026 (обновлено: 12:23 29.10.2026)
 
"Русал" оценил сроки подготовки к добыче бокситов в Гане

"Русал" оценил срок подготовки к добыче бокситов в Гане в три-четыре года

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русал" и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов, передает корреспондент РИА Новости с места подписания.
"Подписывается меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов между государственным агентством Ганы по развитию алюминиевой промышленности в стране и Объединенной компанией "Русал", - огласили на церемонии подписания в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
По словам Никитина, "Русал" ориентируется на добычу пяти миллионов тонн бокситов на руднике в Гане и переработку в 1,2 миллиона тонн на будущем совместном предприятии.
По итогам первого полугодия 2026 года выпуск бокситов "Русалом" вырос почти на 13% в годовом выражении, до 10,91 миллиона тонн, а в 2025 году - на 16,2%, до 18,45 миллиона тонн.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
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