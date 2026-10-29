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"Русал" и Гана будут разрабатывать месторождение бокситов

"Русал" и Гана будут разрабатывать месторождение бокситов - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Русал" и Гана будут разрабатывать месторождение бокситов

"Русал" и Гана будут разрабатывать месторождение бокситов с ресурсами более 100 миллионов тонн, сообщил российский производитель алюминия. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:09+0300

2026-10-29T17:09+0300

2026-10-29T17:09+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русал" и Гана будут разрабатывать месторождение бокситов с ресурсами более 100 миллионов тонн, сообщил российский производитель алюминия. Ранее в четверг "Русал" и Корпорация интегрированного развития алюминиевой отрасли Ганы (GIADEC) подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) по добыче и переработке бокситов в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Тогда же генеральный директор "Русала" Евгений Никитин рассказал РИА Новости, что срок на проектирование и строительство инфраструктуры для добычи бокситов в Гане оценивается в 3-4 года. Также он отметил, что добыча ожидается на уровне 5 миллионов тонн в год, а мощность будущего глиноземного завода достигнет 1,2 миллиона тонн в год. "Горнодобывающий проект предусматривает строительство и эксплуатацию предприятия по добыче бокситов на месторождении Ньинахин в Ашантийском регионе на юго-западе Ганы. Оценка минеральных ресурсов предполагаемого к разработке участка месторождения составляет более 100 миллионов тонн боксита", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что проекты будут реализованы через два совместных предприятия - Nyinahini Bauxite и Ghana Alumina Company. "Русал" получит мажоритарную долю в каждом из них. "В соответствии с законодательством Ганы, ганская сторона получит миноритарную долю, включая неразмываемую долю в 10%. Совместные предприятия получат права на разведку, добычу и переработку бокситов в Гане в рамках развития интегрированной алюминиевой промышленности Ганы", - добавляется в сообщении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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