https://1prime.ru/20261029/rusgidro-874768273.html

"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки

"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки

"Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами, рассказал... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:17+0300

2026-10-29T16:17+0300

2026-10-29T16:17+0300

россия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин. Он отметил, что в случае с электроэнергией, произведенной на основе водного источника, наблюдается проблематика трансграничных ресурсов. "Могу сказать, что из более чем 100 подтвержденных источников наземного и подземного водоснабжения, водоиспользования только семь имеют согласованные и ратифицированные и взаимно ратифицированные странами-потребителями воды международные соглашения", - сказал Мачехин, выступая на сессии форума Россия-Африка. По его словам, это вызывает большую политическую, иногда военную напряженность на границах государств. "Поэтому очень важно создавать правильную основу научную, метологическую и политическую для совместного использования водных ресурсов. Таким инструментом, безусловно, может являться реализация принципов энергической дипломатии. Российская Федерация и, в частности, группа "Русгидро" имеет прекрасный исторический и текущий опыт работы в этом направлении. Мы сегодня работаем в одиннадцати странах, рассматриваем потенциал работы с еще более чем двадцатью странами Африки", - добавил Мачехин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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