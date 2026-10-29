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"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки
"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки
"Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами, рассказал... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:17+0300
2026-10-29T16:17+0300
россия
африка
москва
русгидро
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин. Он отметил, что в случае с электроэнергией, произведенной на основе водного источника, наблюдается проблематика трансграничных ресурсов. "Могу сказать, что из более чем 100 подтвержденных источников наземного и подземного водоснабжения, водоиспользования только семь имеют согласованные и ратифицированные и взаимно ратифицированные странами-потребителями воды международные соглашения", - сказал Мачехин, выступая на сессии форума Россия-Африка. По его словам, это вызывает большую политическую, иногда военную напряженность на границах государств. "Поэтому очень важно создавать правильную основу научную, метологическую и политическую для совместного использования водных ресурсов. Таким инструментом, безусловно, может являться реализация принципов энергической дипломатии. Российская Федерация и, в частности, группа "Русгидро" имеет прекрасный исторический и текущий опыт работы в этом направлении. Мы сегодня работаем в одиннадцати странах, рассматриваем потенциал работы с еще более чем двадцатью странами Африки", - добавил Мачехин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, русгидро
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Русгидро
16:17 29.10.2026
 
"Русгидро" работает в сфере водных ресурсов с 11 странами Африки

"Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин.
Он отметил, что в случае с электроэнергией, произведенной на основе водного источника, наблюдается проблематика трансграничных ресурсов.
"Могу сказать, что из более чем 100 подтвержденных источников наземного и подземного водоснабжения, водоиспользования только семь имеют согласованные и ратифицированные и взаимно ратифицированные странами-потребителями воды международные соглашения", - сказал Мачехин, выступая на сессии форума Россия-Африка.
По его словам, это вызывает большую политическую, иногда военную напряженность на границах государств.
"Поэтому очень важно создавать правильную основу научную, метологическую и политическую для совместного использования водных ресурсов. Таким инструментом, безусловно, может являться реализация принципов энергической дипломатии. Российская Федерация и, в частности, группа "Русгидро" имеет прекрасный исторический и текущий опыт работы в этом направлении. Мы сегодня работаем в одиннадцати странах, рассматриваем потенциал работы с еще более чем двадцатью странами Африки", - добавил Мачехин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАМОСКВАРусгидро
 
 
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