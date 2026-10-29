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Без единой динамики: что происходит на российском рынке? - 29.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261029/rynok-874735744.html
Без единой динамики: что происходит на российском рынке?
Без единой динамики: что происходит на российском рынке? - 29.10.2026, ПРАЙМ
Без единой динамики: что происходит на российском рынке?
Российский фондовый рынок в среду торговался разнонаправленно. К 19:10 индекс Мосбиржи прибавил 0,11%, до 2526,88 пункта; индекс РТС снизился на 0,30%, до... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T08:37+0300
2026-10-29T08:37+0300
экономика
рынок
торги
акции
мосбиржа
россия
мнения аналитиков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874735744.jpg?1793252269
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду торговался разнонаправленно. К 19:10 индекс Мосбиржи прибавил 0,11%, до 2526,88 пункта; индекс РТС снизился на 0,30%, до отметки 984,36 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,04%. Минфин провел два аукциона ОФЗ-ПД: выпуски с погашением в 2034 и 2040 годах, спрос по которым превысил предложение. Средневзвешенная доходность составила 16,41% и 16,59% годовых соответственно. Дополнительно по одному из выпусков размещено еще 10,6 миллиарда рублей.На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 0,43%, до 80,58 рубля, евро — на 0,34%, до 89,91 рубля, курс юаня опустился на 0,62%, до 12,05 рубля. С одной стороны, дорогая нефть увеличивает приток экспортной выручки, с другой стороны, геополитические риски и жесткая денежно-кредитная политика Банка России сдерживают импортеров. Мы ожидаем, что курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 79–81 рубля за доллар США до конца недели.По данным Росстата, индекс потребительских цен в России за период с 20 по 26 октября 2026 года вырос на 0,08% против 0,05% неделей ранее. При этом годовая инфляция сократилась с 7,15% до 7,11%."Сбербанк" представил результаты за третий квартал 2026 года. Корпоративный портфель вырос на 5,7%, до 34,2 триллиона рублей, розничный портфель увеличился на 2,9% и достиг 20,9 триллиона рублей, портфель ОФЗ вырос до 8,19 триллиона рублей. Менеджмент банка отмечает давление на качество корпоративного портфеля из-за высоких ставок, но резервы считает достаточными. Оцениваем квартальные результаты "Сбербанка" как позитивные, чистая прибыль практически совпала с нашими ожиданиями. Основными источниками роста остаются увеличение процентных доходов, высокая чистая процентная маржа и снижение расходов на резервы. При этом рентабельность капитала на уровне 23,5% подтверждает устойчивость бизнес-модели банка. По дивидендам за 2026 год ожидаем выплату на уровне 43,6 рубля на акцию."Озон" также отчитался за третий квартал: выручка выросла на 63% в годовом выражении и составила 421,2 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA увеличилась до 93 миллиардов рублей. Однако компания отразила 30,1 миллиарда рублей резервов из-за атак на логистику, что оказало давление на чистую прибыль. Но "Озон" сохраняет высокие темпы роста бизнеса, а улучшение рентабельности подтверждает эффективность бизнес-модели и способность масштабироваться без пропорционального увеличения затрат. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в третьем квартале, менеджмент удержал чистую прибыль в положительной зоне. Сохраняем позитивный взгляд на акции и целевую цену на 12 месяцев на уровне 5200 рублей. Однако риски новых атак на инфраструктуру остаются ключевыми факторами неопределенности.Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
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Иван Ефанов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, РОССИЯ, Мнения аналитиков
08:37 29.10.2026
 
Без единой динамики: что происходит на российском рынке?

Ефанов: курс доллара стабилизируется в диапазоне 79–81 рубля до конца недели

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Аналитик Цифра брокер Иван Ефанов
Иван Ефанов
ведущий аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду торговался разнонаправленно. К 19:10 индекс Мосбиржи прибавил 0,11%, до 2526,88 пункта; индекс РТС снизился на 0,30%, до отметки 984,36 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,04%. Минфин провел два аукциона ОФЗ-ПД: выпуски с погашением в 2034 и 2040 годах, спрос по которым превысил предложение. Средневзвешенная доходность составила 16,41% и 16,59% годовых соответственно. Дополнительно по одному из выпусков размещено еще 10,6 миллиарда рублей.
На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 0,43%, до 80,58 рубля, евро — на 0,34%, до 89,91 рубля, курс юаня опустился на 0,62%, до 12,05 рубля. С одной стороны, дорогая нефть увеличивает приток экспортной выручки, с другой стороны, геополитические риски и жесткая денежно-кредитная политика Банка России сдерживают импортеров. Мы ожидаем, что курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 79–81 рубля за доллар США до конца недели.
По данным Росстата, индекс потребительских цен в России за период с 20 по 26 октября 2026 года вырос на 0,08% против 0,05% неделей ранее. При этом годовая инфляция сократилась с 7,15% до 7,11%.
"Сбербанк" представил результаты за третий квартал 2026 года. Корпоративный портфель вырос на 5,7%, до 34,2 триллиона рублей, розничный портфель увеличился на 2,9% и достиг 20,9 триллиона рублей, портфель ОФЗ вырос до 8,19 триллиона рублей. Менеджмент банка отмечает давление на качество корпоративного портфеля из-за высоких ставок, но резервы считает достаточными. Оцениваем квартальные результаты "Сбербанка" как позитивные, чистая прибыль практически совпала с нашими ожиданиями. Основными источниками роста остаются увеличение процентных доходов, высокая чистая процентная маржа и снижение расходов на резервы. При этом рентабельность капитала на уровне 23,5% подтверждает устойчивость бизнес-модели банка. По дивидендам за 2026 год ожидаем выплату на уровне 43,6 рубля на акцию.
"Озон" также отчитался за третий квартал: выручка выросла на 63% в годовом выражении и составила 421,2 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA увеличилась до 93 миллиардов рублей. Однако компания отразила 30,1 миллиарда рублей резервов из-за атак на логистику, что оказало давление на чистую прибыль. Но "Озон" сохраняет высокие темпы роста бизнеса, а улучшение рентабельности подтверждает эффективность бизнес-модели и способность масштабироваться без пропорционального увеличения затрат. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в третьем квартале, менеджмент удержал чистую прибыль в положительной зоне. Сохраняем позитивный взгляд на акции и целевую цену на 12 месяцев на уровне 5200 рублей. Однако риски новых атак на инфраструктуру остаются ключевыми факторами неопределенности.
Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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