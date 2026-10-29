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Bloomberg: крах рынка Латинской Америки уничтожает фонды

Bloomberg: крах рынка Латинской Америки уничтожает фонды - 29.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: крах рынка Латинской Америки уничтожает фонды

Более 400 фондов акций Латинской Америки исчезли за последнее десятилетие, а первичные размещения оказались фактически заморожены — и это произошло еще до того, | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Более 400 фондов акций Латинской Америки исчезли за последнее десятилетие, а первичные размещения оказались фактически заморожены — и это произошло еще до того, как переизбрание Лулы вызвало разгром бразильских фондов, пишет Bloomberg.По данным Bloomberg Intelligence, в пик в 2015 году в мире насчитывалось более 660 фондов, ориентированных на регион, а сегодня их осталось всего 226. "Люди как бы исчезали один за другим", — говорит Скотт Пайпер из Itau Unibanco, управляющий акциями на сумму около 5 миллиардов долларов. Атрофия рынка отражает масштаб экономической стагнации: рост ВВП держится менее чем на 2% в год, производительность снизилась, инновации иссякли, а эталонный индекс MSCI по Латинской Америке остается на 40% ниже своего пика."Я видела все циклы Бразилии и Латинской Америки. К сожалению, мы находимся в худшем из всех, что когда-либо видели", — заявила ветеран рынка Клаудия Мескита из UBS BB.За последние пять лет в регионе прошло всего два IPO, привлекших более полумиллиарда долларов, — для сравнения, только в США в этом году таких сделок было 26. "Можно пересчитать на пальцах одной руки компании, которые стали по-настоящему инновационными. Мы по-прежнему сосредоточены в банках, сырьевых товарах и нескольких потребительских названиях", — отметил Уилл Ландерс, чей фонд потерял более 90% пиковых активов. При этом, по его словам, у него "нет долгосрочного инвестиционного предложения для региона".Как отмечает агентство, за последние два года начал формироваться новый оптимизм: индекс MSCI по Латинской Америке достиг максимума за 12 лет на ожиданиях прихода более дружественного к инвесторам кандидата. Однако победа Лулы обернулась резкими потерями — некоторые акции упали более чем на 60%, а на бирже впервые с начала пандемии сработал автоматический выключатель.

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рынок, латинская америка, msci, bloomberg, ubs, бразилия, сша, мировая экономика