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"Борьба вокруг 2500 пунктов": рынок акций завершил торги снижением

"Борьба вокруг 2500 пунктов": рынок акций завершил торги снижением - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Борьба вокруг 2500 пунктов": рынок акций завершил торги снижением

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - инвесторы фиксируют прибыль в ожидании геополитических новостей, следует из данных торгов и... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:32+0300

2026-10-29T19:32+0300

2026-10-29T20:15+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - инвесторы фиксируют прибыль в ожидании геополитических новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35% - до 2492,38 пункта, индекс РТС - на 1,12%, до 973,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,7%, до 941,67 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 1,57%, до 109,9 доллара за баррель. Фиксация прибыли "На российском рынке акций инвесторы сегодня фиксировали прибыль в условиях отсутствия свежих геополитических новостей и снижения цен на нефть и металлы. Сказалась и перегретость ряда бумаг. Борьба развернулась вокруг круглой отметки 2500 пунктов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Дата трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине пока не озвучена, отметил он. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отступление от пиков недели и важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно, взяв паузу в ожидании следующих важных геополитических сигналов. Инвесторы, в частности, ждут объявления даты трехсторонней встречи России, США и Украины в начале ноября, а также реагируют на корпоративные истории", - говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Давление на котировки оказывают снижение мировых цен на нефть и драгоценные металлы, фиксация прибыли инвесторами и слабые данные по российской экономике, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Мосбиржи" (+1,53%), "Озона" (+0,78%), "ИКС 5" (+0,47%), префы "Татнефти" (+0,22%), "Сургутнефтегаза" (+0,21%). "Акции МГКЛ (-21,99%) продолжают обваливаться из-за налоговых проблем дочерних структур, несмотря на сокращение задолженности на 30%, примерно до 800 миллионов рублей. Сегодня Мосбиржа провела дискретный аукцион после падения котировок более чем на 20%", - говорит Чернов. В аутсайдерах по итогам торгов также акции "Полюса" (−4,5%), "Алросы" (−3,79%), ЮГК (−3,47%), "Русагро" (−3,45%), "Новатэка" (−3,41%). Прогнозы В пятницу Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2530 пунктов. "В фокусе остаются корпоративные отчетности за третий квартал. Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне 2480-2540 пунктов. Базовый сценарий - консолидация на уровне выше 2500 пунктов", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завершит неделю в области 2480-2580 пунктв", - заключил Смирнов.

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рынок, акции, торги, украина, сша, владимир чернов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"