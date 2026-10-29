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S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет

S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет - 29.10.2026, ПРАЙМ

S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет

Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:42+0300

2026-10-29T11:42+0300

2026-10-29T11:45+0300

бизнес

владивосток

пхукет

ухань

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет. С 25 декабря 2026 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы два раза в неделю на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении. Время в пути между Владивостоком и Пхукетом составит около 10 часов, на маршруте предусмотрена техническая посадка. На пути туда она будет производиться в китайском Эчжоу, а на обратном пути - в Ухане. Пассажиры при этом будут оставаться в самолете. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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пхукет

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владивосток, пхукет, ухань