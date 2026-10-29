https://1prime.ru/20261029/s7-874747639.html
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет - 29.10.2026, ПРАЙМ
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет
Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:42+0300
2026-10-29T11:42+0300
2026-10-29T11:45+0300
бизнес
владивосток
пхукет
ухань
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874747639.jpg?1793263538
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет. С 25 декабря 2026 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы два раза в неделю на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении. Время в пути между Владивостоком и Пхукетом составит около 10 часов, на маршруте предусмотрена техническая посадка. На пути туда она будет производиться в китайском Эчжоу, а на обратном пути - в Ухане. Пассажиры при этом будут оставаться в самолете. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
владивосток
пхукет
ухань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, пхукет, ухань
Бизнес, Владивосток, ПХУКЕТ, УХАНЬ
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет
S7 с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет. С 25 декабря 2026 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы два раза в неделю на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.
Время в пути между Владивостоком и Пхукетом составит около 10 часов, на маршруте предусмотрена техническая посадка. На пути туда она будет производиться в китайском Эчжоу, а на обратном пути - в Ухане. Пассажиры при этом будут оставаться в самолете.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.