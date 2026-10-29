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S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет - 29.10.2026, ПРАЙМ
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S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет - 29.10.2026, ПРАЙМ
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет
Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:42+0300
2026-10-29T11:45+0300
бизнес
владивосток
пхукет
ухань
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик. "S7 Airlines запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет. С 25 декабря 2026 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы два раза в неделю на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении. Время в пути между Владивостоком и Пхукетом составит около 10 часов, на маршруте предусмотрена техническая посадка. На пути туда она будет производиться в китайском Эчжоу, а на обратном пути - в Ухане. Пассажиры при этом будут оставаться в самолете. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, владивосток, пхукет, ухань
Бизнес, Владивосток, ПХУКЕТ, УХАНЬ
11:42 29.10.2026 (обновлено: 11:45 29.10.2026)
 
S7 запустит новый маршрут из Владивостока на Пхукет

S7 с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 25 декабря запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет, рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новый маршрут из Владивостока на Пхукет. С 25 декабря 2026 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы два раза в неделю на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.
Время в пути между Владивостоком и Пхукетом составит около 10 часов, на маршруте предусмотрена техническая посадка. На пути туда она будет производиться в китайском Эчжоу, а на обратном пути - в Ухане. Пассажиры при этом будут оставаться в самолете.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
 
БизнесВладивостокПХУКЕТУХАНЬ
 
 
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