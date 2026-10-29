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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 29.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T03:17+0300
2026-10-29T03:17+0300
2026-10-29T03:17+0300
бизнес
самара
ульяновск
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, ульяновск, росавиация
Бизнес, САМАРА, Ульяновск, Росавиация
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения