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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 29.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T03:17+0300

2026-10-29T03:17+0300

2026-10-29T03:17+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Аэропорты Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, самара, ульяновск, росавиация