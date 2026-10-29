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Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине - 29.10.2026, ПРАЙМ
Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине, готовится резервный борт, сообщил РИА Новости представитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:09+0300
2026-10-29T15:09+0300
бизнес
ереван
минеральные воды
азимут
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине, готовится резервный борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "Экипаж самолета авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46030 Ереван – Минеральные Воды 29 октября 2026 года, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине", - сказал собеседник агентства. В 14.24 мск самолет благополучно произвел посадку. В авиакомпании добавили, что в настоящее время готовится к вылету резервный борт, который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды.
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бизнес, ереван, минеральные воды, азимут
Бизнес, Ереван, Минеральные Воды, Азимут
15:09 29.10.2026
 
Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета

© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Пивов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине, готовится резервный борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Экипаж самолета авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46030 ЕреванМинеральные Воды 29 октября 2026 года, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине", - сказал собеседник агентства.
В 14.24 мск самолет благополучно произвел посадку.
В авиакомпании добавили, что в настоящее время готовится к вылету резервный борт, который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды.
 
БизнесЕреванМинеральные ВодыАзимут
 
 
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