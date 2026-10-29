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Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине - 29.10.2026, ПРАЙМ

Самолет Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине, готовится резервный борт, сообщил РИА Новости представитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:09+0300

2026-10-29T15:09+0300

2026-10-29T15:09+0300

бизнес

ереван

минеральные воды

азимут

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут" Ереван - Минводы вернулся в аэропорт вылета по технической причине, готовится резервный борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "Экипаж самолета авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46030 Ереван – Минеральные Воды 29 октября 2026 года, принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине", - сказал собеседник агентства. В 14.24 мск самолет благополучно произвел посадку. В авиакомпании добавили, что в настоящее время готовится к вылету резервный борт, который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды.

ереван

минеральные воды

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бизнес, ереван, минеральные воды, азимут