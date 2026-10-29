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Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион в Женеве - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион в Женеве
Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион в Женеве - 29.10.2026, ПРАЙМ
Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион в Женеве
Сапфир Российского императорского дома Романовых выставят на продажу в рамках аукциона в Женеве, сообщает газета Standard со ссылкой на аукционный дом... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:14+0300
2026-10-29T13:14+0300
женева
sotheby's
общество
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сапфир Российского императорского дома Романовых выставят на продажу в рамках аукциона в Женеве, сообщает газета Standard со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. "Один из самых значительных драгоценных камней российской короны может принести до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около двух миллионов долларов – ред.)", - пишет издание. Газета подчеркивает, что к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей российской императорской династии, что делает этот сапфир весом 197,8 карата одним из самых важных драгоценных камней периода правления династии Романовых. Аукцион Sotheby's, на котором продадут сапфир, пройдет в Женеве 11 ноября.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
женева, sotheby's, общество
ЖЕНЕВА, Sotheby's, Общество
13:14 29.10.2026
 
Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион в Женеве

Standard: сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Женеве

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сапфир Российского императорского дома Романовых выставят на продажу в рамках аукциона в Женеве, сообщает газета Standard со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
"Один из самых значительных драгоценных камней российской короны может принести до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около двух миллионов долларов – ред.)", - пишет издание.
Газета подчеркивает, что к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей российской императорской династии, что делает этот сапфир весом 197,8 карата одним из самых важных драгоценных камней периода правления династии Романовых.
Аукцион Sotheby's, на котором продадут сапфир, пройдет в Женеве 11 ноября.
 
ЖЕНЕВАSotheby'sОбщество
 
 
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