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В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T02:59+0300

2026-10-29T02:59+0300

2026-10-29T02:59+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация