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В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T02:59+0300
2026-10-29T02:59+0300
2026-10-29T02:59+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.