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Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой
Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой - 29.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой
Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:53+0300
2026-10-29T15:53+0300
финансы
банки
африка
москва
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874767066.jpg?1793278380
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. "У нас с африканскими странами очень много точек взаимовыгодного сотрудничества... Развитие бизнеса возможно только при партнерстве финансовых секторов стран, поэтому "Сбер" прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки", - сказал он, выступая на саммите Россия-Африка. Первый зампред банка пояснил, что между странами уже выстраиваются финансовые взаимоотношения. "В первую очередь это, конечно, национальные валюты и рубль", - уточнил он. "Мы видим улучшение и усиление этого взаимодействия и уверены, что дальнейшие проекты будут только нарастать", - сказал Ведяхин, добавив, что Сбербанк готов делиться компетенциями, создавая точки роста навыков и знаний в самих африканских странах. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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финансы, банки, африка, москва, сбербанк
Финансы, Банки, АФРИКА, МОСКВА, Сбербанк
15:53 29.10.2026
 
Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой

Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества с Африкой

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин.
"У нас с африканскими странами очень много точек взаимовыгодного сотрудничества... Развитие бизнеса возможно только при партнерстве финансовых секторов стран, поэтому "Сбер" прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки", - сказал он, выступая на саммите Россия-Африка.
Первый зампред банка пояснил, что между странами уже выстраиваются финансовые взаимоотношения. "В первую очередь это, конечно, национальные валюты и рубль", - уточнил он.
"Мы видим улучшение и усиление этого взаимодействия и уверены, что дальнейшие проекты будут только нарастать", - сказал Ведяхин, добавив, что Сбербанк готов делиться компетенциями, создавая точки роста навыков и знаний в самих африканских странах.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
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