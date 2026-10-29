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Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой

Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой - 29.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк прилагает большие усилия для платежного сотрудничества с Африкой

Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:53+0300

2026-10-29T15:53+0300

2026-10-29T15:53+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. "У нас с африканскими странами очень много точек взаимовыгодного сотрудничества... Развитие бизнеса возможно только при партнерстве финансовых секторов стран, поэтому "Сбер" прикладывает большие усилия для организации платежного сотрудничества между Россией и странами Африки", - сказал он, выступая на саммите Россия-Африка. Первый зампред банка пояснил, что между странами уже выстраиваются финансовые взаимоотношения. "В первую очередь это, конечно, национальные валюты и рубль", - уточнил он. "Мы видим улучшение и усиление этого взаимодействия и уверены, что дальнейшие проекты будут только нарастать", - сказал Ведяхин, добавив, что Сбербанк готов делиться компетенциями, создавая точки роста навыков и знаний в самих африканских странах. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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